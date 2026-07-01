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Цены на продукты в июле: стоит ли готовиться к подорожанию

06:45 01.07.2026 Ср
3 мин
Какие факторы будут определять стоимость продуктов в июле и где возможны колебания?
aimg Анастасия Мацепа
Цены на продукты в июле: стоит ли готовиться к подорожанию Фото: эксперты дали прогноз по динамике цен на продукты в Украине летом (коллаж РБК-Украина)
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В июле украинский рынок продуктов будет оставаться преимущественно стабильным, однако отдельные категории продовольствия могут демонстрировать как сезонное удешевление, так и умеренный рост стоимости из-за изменений в издержках производителей, логистике и оплате труда.

Что ждать от цен на продукты в июле, какой продукт может подорожать первым и от чего это зависит, читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

  • Молочная продукция: в июле не ожидается резкое удорожание, часть товаров будет оставаться в акционных предложениях.
  • Хлеб: возможен рост цены примерно на 5% из-за повышения затрат на оплату труда.
  • Овощи: в июле-сентябре ожидается сезонное снижение цен с последующим осенним ростом на 8-15%.
  • Себестоимость: ключевыми факторами остаются зарплаты, энергия, логистика и торговые наценки.

Молочный рынок: стабильность с акционным сегментом

В июле резкого роста цен на молочную продукцию в Украине не ожидается. Более того, сейчас около 70% товаров в розничной торговле реализуются по акционным ценам и такая практика сохранится, что поможет удержать доступный уровень стоимости для потребителей.

Как отметил исполнительный директор Союза молочных предприятий Украины Арсен Дидур в комментарии РБК-Украина, ситуация на рынке остается относительно сбалансированной. Закупочная цена на молоко-сырье во многих хозяйствах уже приблизилась к себестоимости, а биржевые и экспортные факторы в последнее время оказывают дополнительное давление на внутренние цены.

В то же время, на конечную стоимость продукции влияют не только сырье, но и затраты на переработку, упаковку, логистику, энергию и торговые наценки. Тем не менее, в июле ожидается сохранение стабильности в молочной корзине.

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Хлеб: повышение себестоимости из-за зарплаты

В хлебопекарной отрасли в ближайшее время возможен рост цен примерно на 5%.

Как пояснил первый вице-президент Всеукраинской ассоциации пекарей Александр Тараненко в комментарии РБК-Украина, ключевым фактором является повышение требований к уровню заработной платы в пределах изменений в правила бронирования работников.

Согласно новым требованиям предприятия должны повышать среднюю зарплату, что напрямую влияет на себестоимость производства. Поскольку фонд оплаты труда составляет более 20% затрат, даже незначительное повышение зарплат приводит к ощутимому влиянию на конечную цену.

По словам эксперта, другие факторы – в частности горючее или жара – оказывают значительно меньшее влияние на ценовую динамику хлеба.

Цены на продукты в июле: стоит ли готовиться к подорожанию

Рост ожидается на хлеб, а снижение – на сезонные овощи (Инфографика РБК-Украина)

Овощи: сезонное удешевление с последующим риском роста

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук в комментарии РБК-Украина отмечает, что летний период традиционно характеризуется понижением цен на овощи из-за увеличения предложения продукции открытого грунта. В то же время, уже осенью возможно подорожание в пределах 8–15% в зависимости от вида продукции.

По его словам, в июле-сентябре рынок будет находиться под влиянием сезонного фактора, временно снижающего цены. Однако после сбора урожая и перехода на хранение продукции расходы возрастают, что формирует новый ценовой цикл.

Также эксперт отмечает, что в ближайшее время ожидается появление первых партий нового урожая, в частности, арбузов, что также повлияет на рыночное предложение.

Себестоимость и горючее: второстепенное влияние

Отдельно эксперты обращают внимание на то, что горючее не является определяющим фактором формирования цен на продукты.

Как отметил директор консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн в комментарии РБК-Украина, топливная составляющая в структуре себестоимости пищевой продукции составляет до 5%. Поэтому даже значительные колебания цен на топливо не приводят к пропорциональному росту стоимости продуктов в рознице.

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