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Главная » Бизнес » Экономика

АЗС обновили цены на топливо: где подорожал бензин 2 июля

16:45 02.07.2026 Чт
2 мин
Бюджетная марка бензина добавила 1 гривну на литре
aimg Мария Кучерявец
АЗС обновили цены на топливо: где подорожал бензин 2 июля Фото: бензин А-92 подорожал на 1 гривну (инфографика РБК-Украина)
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В Украине обновились цены на топливо на самых крупных автозаправочных станциях. Стоимость большинства видов бензина, дизеля и газа осталась стабильной, однако на некоторых АЗС зафиксировано изменение ценников.

РБК-Украина рассказывает, сколько стоит горючее на автозаправках по состоянию на четверг, 2 июля.

Главное:

  • Бензин: подорожание за день - 92-й на АЗС "Укрнафты" литр вырос в цене на 1 грн - до 69,90 грн/л.
  • Дизельное топливо - без изменений во всех сетях.
  • Автогаз - цены остались стабильными, заправиться можно уже менее 40 грн/л.

Что изменилось на АЗС

Сети ОККО и WOG удерживают стоимость топлива на одинаковом уровне. По сравнению с предыдущим днем (1 июля) цены здесь не изменились.

На заправках сети SOCAR тарифы остались на уровне среды, 1 июля. Цены на бензин А-95 и дизель здесь традиционно на гривну выше, чем у конкурентов.

АЗС обновили цены на топливо: где подорожал бензин 2 июля

Фото: цены на топливо на популярных АЗС в Украине по состоянию на 2 июля (инфографика РБК-Украина)

Государственная сеть "Укрнафта", традиционно предлагающая более низкий ценовой сегмент, сохранила стабильность почти на все виды горючего, кроме одной позиции. Бензин марки А-92 подорожал на 1 гривну - с 68,90 грн/л (1 июля) до 69,90 грн/л (2 июля). При этом АЗС продолжает оставаться с самыми выгодными ценами для водителей среди других вышеупомянутых сетей.

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Детализация цен на АЗС 2 июля, четверг

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 88,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 81,90 грн
  • Бензин А-95 Евро: 78,90 грн
  • ДТ Pulls: 82,90 грн
  • ДТ Евро: 79,90 грн
  • Газ: 41,90 грн

WOG

  • Бензин 100: 88,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 81,90 грн
  • Бензин 95 Евро: 78,90 грн
  • ДТ Mustang: 82,90 грн
  • ДТ Евро-5: 79,90 грн
  • Газ: 41,90 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 88,90 грн
  • Бензин NANO 95: 82,90 грн
  • Бензин А-95: 78,90 грн
  • ДТ NANO Extro: 83,90 грн
  • ДТ NANO: 80,90 грн
  • Газ: 41,90 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 98 (Energy): 81,90 грн
  • Бензин 95 (Energy): 76,90 грн
  • Бензин А-95: 73,90 грн
  • Бензин А-92: 69,90 грн
  • ДТ (Energy): 76,90 грн
  • ДТ: 74,90 грн
  • Газ: 39,40 грн
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