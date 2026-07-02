АЗС обновили цены на топливо: где подорожал бензин 2 июля
В Украине обновились цены на топливо на самых крупных автозаправочных станциях. Стоимость большинства видов бензина, дизеля и газа осталась стабильной, однако на некоторых АЗС зафиксировано изменение ценников.
РБК-Украина рассказывает, сколько стоит горючее на автозаправках по состоянию на четверг, 2 июля.
Главное:
- Бензин: подорожание за день - 92-й на АЗС "Укрнафты" литр вырос в цене на 1 грн - до 69,90 грн/л.
- Дизельное топливо - без изменений во всех сетях.
- Автогаз - цены остались стабильными, заправиться можно уже менее 40 грн/л.
Что изменилось на АЗС
Сети ОККО и WOG удерживают стоимость топлива на одинаковом уровне. По сравнению с предыдущим днем (1 июля) цены здесь не изменились.
На заправках сети SOCAR тарифы остались на уровне среды, 1 июля. Цены на бензин А-95 и дизель здесь традиционно на гривну выше, чем у конкурентов.
Фото: цены на топливо на популярных АЗС в Украине по состоянию на 2 июля (инфографика РБК-Украина)
Государственная сеть "Укрнафта", традиционно предлагающая более низкий ценовой сегмент, сохранила стабильность почти на все виды горючего, кроме одной позиции. Бензин марки А-92 подорожал на 1 гривну - с 68,90 грн/л (1 июля) до 69,90 грн/л (2 июля). При этом АЗС продолжает оставаться с самыми выгодными ценами для водителей среди других вышеупомянутых сетей.
Детализация цен на АЗС 2 июля, четверг
OKKO
- Бензин Pulls 100: 88,90 грн
- Бензин Pulls 95: 81,90 грн
- Бензин А-95 Евро: 78,90 грн
- ДТ Pulls: 82,90 грн
- ДТ Евро: 79,90 грн
- Газ: 41,90 грн
WOG
- Бензин 100: 88,90 грн
- Бензин 95 (Mustang): 81,90 грн
- Бензин 95 Евро: 78,90 грн
- ДТ Mustang: 82,90 грн
- ДТ Евро-5: 79,90 грн
- Газ: 41,90 грн
SOCAR
- Бензин NANO 100: 88,90 грн
- Бензин NANO 95: 82,90 грн
- Бензин А-95: 78,90 грн
- ДТ NANO Extro: 83,90 грн
- ДТ NANO: 80,90 грн
- Газ: 41,90 грн
"Укрнафта"
- Бензин 98 (Energy): 81,90 грн
- Бензин 95 (Energy): 76,90 грн
- Бензин А-95: 73,90 грн
- Бензин А-92: 69,90 грн
- ДТ (Energy): 76,90 грн
- ДТ: 74,90 грн
- Газ: 39,40 грн