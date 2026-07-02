АЗС обновили цены на топливо: где подорожал бензин 2 июля

В Украине обновились цены на топливо на самых крупных автозаправочных станциях. Стоимость большинства видов бензина, дизеля и газа осталась стабильной, однако на некоторых АЗС зафиксировано изменение ценников.

РБК-Украина рассказывает, сколько стоит горючее на автозаправках по состоянию на четверг, 2 июля.

Главное: Бензин : подорожание за день - 92-й на АЗС "Укрнафты" литр вырос в цене на 1 грн - до 69,90 грн/л.

: подорожание за день - 92-й на АЗС "Укрнафты" литр вырос в цене на 1 грн - до 69,90 грн/л. Дизельное топливо - без изменений во всех сетях.

- без изменений во всех сетях. Автогаз - цены остались стабильными, заправиться можно уже менее 40 грн/л.

Что изменилось на АЗС

Сети ОККО и WOG удерживают стоимость топлива на одинаковом уровне. По сравнению с предыдущим днем (1 июля) цены здесь не изменились.

На заправках сети SOCAR тарифы остались на уровне среды, 1 июля. Цены на бензин А-95 и дизель здесь традиционно на гривну выше, чем у конкурентов.

Фото: цены на топливо на популярных АЗС в Украине по состоянию на 2 июля (инфографика РБК-Украина)

Государственная сеть "Укрнафта", традиционно предлагающая более низкий ценовой сегмент, сохранила стабильность почти на все виды горючего, кроме одной позиции. Бензин марки А-92 подорожал на 1 гривну - с 68,90 грн/л (1 июля) до 69,90 грн/л (2 июля). При этом АЗС продолжает оставаться с самыми выгодными ценами для водителей среди других вышеупомянутых сетей.

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Детализация цен на АЗС 2 июля, четверг

OKKO

Бензин Pulls 100: 88,90 грн

Бензин Pulls 95: 81,90 грн

Бензин А-95 Евро: 78,90 грн

ДТ Pulls: 82,90 грн

ДТ Евро: 79,90 грн

Газ: 41,90 грн

WOG

Бензин 100: 88,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 81,90 грн

Бензин 95 Евро: 78,90 грн

ДТ Mustang: 82,90 грн

ДТ Евро-5: 79,90 грн

Газ: 41,90 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 88,90 грн

Бензин NANO 95: 82,90 грн

Бензин А-95: 78,90 грн

ДТ NANO Extro: 83,90 грн

ДТ NANO: 80,90 грн

Газ: 41,90 грн

"Укрнафта"