Де знайти найдешевші яйця та хліб: супермаркети показали нові ціни на продукти 2 липня

В українських супермаркетах оновилася вартість популярних продуктів. Деякі торгівельні мережі змінили цінники на хліб та яйця, тоді як вартість інших категорій залишається різко відмінною.

РБК-Україна порівняло, як змінилися ціни у супермаркетах станом на четвер, 2 липня.

Головне: Хліб: у "Сільпо" з'явилася нова позиція, яка коштує 12,99 грн, тоді як в інших мережах ціни не змінилися.

у "Сільпо" з'явилася нова позиція, яка коштує 12,99 грн, тоді як в інших мережах ціни не змінилися. Гречка: вартість у всіх супермаркетах залишилася на рівні попереднього дня.

вартість у всіх супермаркетах залишилася на рівні попереднього дня. Яйця: ціни стабільні, найдешевший десяток, як і раніше, в "Ашані" - 34 грн.

ціни стабільні, найдешевший десяток, як і раніше, в "Ашані" - 34 грн. Молоко: цінники не змінилися, але оновився асортимент.

цінники не змінилися, але оновився асортимент. Соняшникова олія: без змін, найнижча ціна серед представлених мереж - 48,20 грн в "Ашані".

Де подешевшав хліб

У категорії хлібобулочних виробів спостерігається стабільність після червневих коливань, проте в одній із мереж зафіксовано суттєву різницю в асортименті та вартості.

Половинка хлібу в "Сільпо" коштує значно дешевше, ніж найдешевші пропозиції конкурентів, де ціна зафіксувалася на рівні середи, 1 липня.

"Сільпо" (Паляниця Козацький половинка, 0,35 кг) - 12,99 грн

"Ашан" (Формула смаку житній діабетичний, 300 г) - 20,70 грн

АТБ (Тостовий "Кристинопіль", 300 г) - 23,90 грн

Novus ("Український" половинка, 400 г) - 25,79 грн

Фото: ціни на продукти в українських супермаркетах серед найнижчих пропозицій станом на 2 липня (інфографіка РБК-Україна)

Що з цінами на яйця

У порівнянні з 1 липня, ситуація в сегменті курячих яєць стабілізувалася.

"Сільпо" утримує знижену ціну на марку "Палот" ( 48,50 грн замість колишніх 52,28 грн).

замість колишніх 52,28 грн). У "Ашані" вартість десятка зафіксувалася на найнижчій позначці, попри незначне вчорашнє здорожчання поштучного продажу до 3,40 грн ( 34 грн за десяток ).

). У Novus відбулася заміна позиції в моніторингу на дешевшу лінійку власної марки. Marka Promo С1 - 50,99 грн.

В АТБ десяток коштує 50,90 грн.

Контраст цін на гречку

Ціни на гречану крупу станом на 2 липня продовжують демонструвати величезну різницю між супермаркетами. Найдешевшу позицію пропонує "Сільпо", де кілограм крупи можна знайти в рази менше, ніж в інших мережах:

"Сільпо" (Extra!) - 15,69 грн

АТБ ("Розумний вибір") - 65,90 грн

Novus (Marka Promo) - 65,99 грн

"Ашан" (ядриця) - 69,90 грн

Ситуація з молоком та соняшниковою олією

У молочному та олійному сегментах 2 липня панує повна стабільність - мережі залишили без змін цінники порівняно з 1 липня. В АТБ продовжує діяти знижена ціна на власну марку олії після червневого падіння з 53,13 грн.

Молоко:

АТБ ("Щоденний збір" 2,5%, 450 г) - 20,30 грн

"Сільпо" ("Повна Чаша" 2,6%, 450 г) - 21,49 грн

Novus (ультрапастеризоване 2,5%, 900 г) - 34,99 грн

"Ашан" (пастеризоване 2,6%, 900 г) - 39,40 грн (напередодні у моніторингу фігурувала позиція 400 г за 21,90 грн)

Соняшникова олія (0,5 л):