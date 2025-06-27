Где находится город Самар, который дважды за три дня под атакой баллистики

Самар - город на берегу реки, расположенный неподалеку от Днепра. В последнее время он превратился в мишень для российских террористов, ведь только за три дня по городу дважды нанесли удар баллистикой, что повлекло жертвы и разрушения.
РБК-Украина в материале ниже показывает, где находится город Самар и что о нем известно.
Самар является административным центром Самаровского района Днепропетровской области. Город ранее назывался Новомосковск, но в сентябре 2024 года Верховная Рада его переименовала в рамках дерусификации.
Территория Самара занимает площадь в 36 км2, однако из-за отсутствия точно закрепленных границ общины это число является приблизительным.
Город расположен на правом берегу реки Самары, левого притока реки Днепр, и нескольких безымянных ее притоков, на западе Самарских плавней и Самарской Толщи, в 25 км к северо-востоку от города Днепр.
К северу от города расположен холм "Марьяновская гора", на запад - безымянная болотистая местность с рядом мелких рек, на юг - остатки Самарских плавней и Самарский залив, на восток - Самарская Толща. Самар является крупнейшим городом области, полностью расположенным справа от реки Самары.
Карта: Самар - это промышленный город с разветвленной инфраструктурой (google.com/maps)
Самара - основная "артерия" города. Благодаря ей работают почти все сектора экономики города. Однако, сама река имеет много экологических недостатков, которые со временем накапливаются. Сама река из года в год "цветет", бывают локальные моры рыбы, наблюдается ее минерализация. Однако река все равно остается привлекательной для туристов, а для города - главным ресурсом.
Из-за отсутствия современных переписей населения Украины с 2001 года население города до российского вторжения в Украину оценивалось как приблизительное до 70 000 человек. В городе работают много промышленных предприятий.
Самар также является крупным железнодорожным узлом.
Последнее время город оказывается под смертоносными ударами российских террористов. Так, сегодня оккупанты атаковали город баллистическими ракетами, вспыхнул пожар.
Известно о по меньшей мере 5 погибших и 23 раненых, среди которых есть "тяжелые". На 28 и 29 июня в городе объявлены дни траура по погибшим в результате российской атаки.
"Спасатели разбирают завалы. Медики борются за жизнь раненых. Все службы работают слаженно и непрерывно", - сообщил мэр города Сергей Резник.
Напомним, что всего три дня назад войска РФ также атаковали Самар баллистикой. Тогда под террористическим ударом был и город Днепр.
Всего в результате той атаки погибли 23 человека (21 - в Днепре, 2 - Самар).
Пострадавших из-за атаки на город насчитали более 340, среди которых 38 детей. Во время удара пострадал в частности пассажирский поезд, который следовал сообщением Одесса - Запорожье.
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