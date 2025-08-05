Зеленский отреагировал на ночную атаку: РФ ударила баллистикой и почти полусотней БпЛА

В ночь на 5 августа Россия осуществила массированную атаку по Украине с использованием баллистических ракет и почти полсотни беспилотников, большинство из которых - иранские "Шахеды".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы государства Зеленского.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, силы противовоздушной обороны сбили значительное количество дронов, однако были и попадания.

Больше всего пострадала Харьковская область - в городе Лозовая зафиксированы удары более 25 дронами-камикадзе по объектам гражданской инфраструктуры, в частности железной дороги, депо и вокзала.

В результате атаки погиб один человек, еще десять пострадали, среди них - двое детей.

Подразделения ГСЧС работают на местах ударов с ночи. Медики оказывают помощь всем пострадавшим, отметил президент.

Также под обстрелы попали Запорожская, Одесская и Сумская области. В селе Беленькое Запорожского района РФ применила FPV-дроны - ранения получили двое местных жителей.

Президент подчеркнул необходимость усиления санкций против России и стран, которые помогают обходить ограничения:

"Мир сейчас видит, что санкции против России и вторичные санкции против всех, кто помогает ей наживаться на нефти, могут сработать, если будут достаточно сильными", - подчеркнул он.

Зеленский поблагодарил международных партнеров, в частности США, страны ЕС и страны "семерки", за поддержку и решительные шаги в направлении давления на агрессора.