От премьера до автора. Где сейчас и чем занимается "большой друг" Украины Борис Джонсон

Бориса Джонсона назвали большим другом Украины за всестороннюю помощь, которую он оказывал с начала полномасштабной войны, будучи премьер-министром Великобритании. Однако и после своей отставки политик продолжает выступать в защиту интересов Украины, а также пишет книги и занимается журналистикой.

РБК-Украина в материале ниже рассказывает, что сейчас делает Борис Джонсон и как поддерживает украинцев.

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Вернулся к журналистике и книгам

За 3 года работы на должности премьера Великобритании Борис Джонсон стал одним из известнейших политических деятелей мира. Но после отставки в 2022 году он вернулся к журналистике, с которой начинал свою карьеру. Издание Daily Mail пригласило Джонсона писать еженедельную колонку.

Также экс-премьер согласился стать ведущим и комментатором на телеканале GB News. Однако через 10 месяцев после подписания контракта Джонсон еще не появлялся в эфире.

В конце августа 2024 появилась информация, что британский политик является кандидатом на должность главного редактора The Daily Telegraph. Как сообщало Sky News, издание хочет приобрести бывший министр финансов Британии Надим Захави и затем назначить Бориса Джонсона главным редактором, однако официальных переговоров по кандидатуре не было.

Ранее Джонсон уже работал в The Daily Telegraph как корреспондент в Брюсселе, а затем – как колумнист.

В настоящее время бывший руководитель британского правительства активно занимается рекламной кампанией своих мемуаров под названием "Unleashed" ("Освобожденный", – англ.), посвященных его политической деятельности на протяжении 15 лет. Презентация состоится в начале октября.

"Это реальность, которой он ее видел: неприкрашенная, без цензуры, раскрепощенная", – отмечается в анонсе книги.

Фото: обложка новой книги Бориса Джонсона (instagram.com/borisjohnsonuk)

За мемуары "Unleashed" Джонсон получил от американского издательства HarperCollins 510 тыс. фунтов стерлингов (свыше 28 млн. грн). Автор обещает, что выход книги для издательского мира станет "взрывом, как от бутылки шампанского".

Стоит отметить, что Борис Джонсон ранее выпустил еще несколько книг, в частности, "Фактор Черчилля", "С мечтой о Риме", "Одолжите мне ваши уши", "Семьдесят две девы", "Новая британская революция". Также британские СМИ предполагают, что он до сих пор пишет книгу о Шекспире для издательства Hodder & Stoughton, за которую получил аванс еще в 2015 году

Представил "мирный план" по Украине

После отставки премьера Джонсон продолжает деятельность в поддержку Украины. В своих выступлениях и общении с политиками он подчеркивает необходимость наращивания экономической, военной, политической поддержки нашей страны.

Летом этого года Борис Джонсон в колонке на Daily Mail представил свой "мирный план" по Украине, если президентом США станет Дональд Трамп.

План предусматривает, что солдаты РФ должны отступить на территории, находившиеся под их оккупацией до 24 февраля 2022. Также предлагается заменить часть американских военных в странах Европы на украинцев, которые бы сдерживали российскую угрозу.

"Путину придется вернуться по крайней мере к границам, которые были до вторжения в 2022 году, и чтобы избежать будущего конфликта и неопределенности, остальная Украина должна быть признана свободной страной, способной выбирать свою судьбу в рамках ЕС и НАТО и присоединиться к ним как можно скорее", – говорится в колонке Джонсона.

Эту "мирную" инициативу бывший премьер Британии опубликовал через несколько дней после того, как провел встречу с Дональдом Трампом в США.

Фото: встреча Дональда Трампа и Бориса Джонсона (x.com/BorisJohnson)

"Мы обсуждали Украину, и я не сомневаюсь, что он (Дональд Трамп,- ред.) будет силен и решителен в поддержке этой страны и защите демократии", – написал Джонсон в соцсети Х по итогам разговора с кандидатом в президенты Соединенных Штатов.

Отметим, что в украинском правительстве "мирный план" Джонсона назвали его собственной инициативой.

Одним из пунктов плана британского экспремьера является разрешение ВСУ наносить удары дальнобойным оружием вглубь России. Недавно вместе с бывшими министрами обороны Британии Борис Джонсон призвал главу правительства Кира Стармера разрешить Украине использовать ракеты большой дальности Storm Shadow для ударов по территории России.

Джонсон также поддержал операцию ВСУ в Курской области РФ и заявил, что "россиянам некого обвинять кроме Путина".

Скриншот x.com/borisjohnson

В начале сентября 2024 Джонсон посетил Киев, где встретился с президентом Владимиром Зеленским, посетил реабилитационные центры для военных и принял участие в конференции YES. Это был уже 8-й по счету визит британского политика в Украину.

Почему Джонсон ушел в отставку

Борис Джонсон был главой Консервативной партии и возглавлял правительство Великобритании с 24 июля 2019 до 6 сентября 2022.

На парламентских выборах 2019 консерваторы под его руководством победили с лучшим результатом за последние 40 лет. Джонсон руководил государством в переходный период после выхода Британии из Евросоюза, а ключевым вызовом для него на должности оказалась пандемия коронавируса.

Хотя правительство Джонсона добилось того, что Британия была первой в Европе, где началась массовая вакцинация, сам премьер стал фигурантом скандала из-за нарушения СOVID-запретов.

Фото: Джонсон занимал должность премьера Британии 3 года (Getty Images)

Борис Джонсон начал терять поддержку однопартийцев из-за скандала Partygate про вечеринки на Даунинг-Стрит во время пандемии коронавируса.

В офисе премьера состоялось несколько мероприятий с грубыми нарушениями правил локдауна. Кроме сотрудников канцелярии, в вечеринках участвовал и Джонсон с супругой. В британских СМИ публиковали фото премьер-министра и более десятка человек, пьющих вино в саду его резиденции в мае 2020, когда действовал строгий запрет на массовые собрания.

Из-за этих событий в июне 2022 Джонсону пытались выдвинуть вотум недоверия, но парламент выразил ему поддержку.

Однако через месяц премьер сам объявил об отставке. Этому предшествовал новый скандал с назначением заместителем главы правительства Кристофера Пинчера, которого обвиняли в сексуальных домогательствах.

Как Борис Джонсон стал "большим другом" Украины

Во главе британского правительства Борис Джонсон осуждал российскую агрессию еще до начала полномасштабного вторжения, а после 24 февраля 2022 стал ключевым союзником Украины в военных и политических вопросах.

"Путин должен потерпеть поражение, и его поражение в этом акте агрессии должно быть видимым. Нашими судьями будут не будущие историки, а народ Украины", – заявил Джонсон в марте 2022.

Он первым из западных лидеров посетил Украину во время большой войны. 9 апреля 2022 Джонсон с неанонсированным визитом прибыл в Киев и заявил об уверенности в украинской победе. Он пообещал ужесточение санкций против РФ и наращивание военной помощи.

Фото: Борис Джонсон и Владимир Зеленский во время одного из визитов в Киев (GettyImages)

При премьерстве Джонсона Британия начала поставки на нужды ВСУ противотанковых комплексов Javelin и NLAW, переносных зенитно-ракетных комплексов Starstreak, ракетных комплексов Breamstone, реактивных систем залпового огня М270 и т.д. Также он инициировал проведение обучения украинских военных в Британии.

Кроме военной помощи Джонсон приложил усилия к консолидации Европы для поддержки Украины. Политик основал альтернативный ЕС союз с участием Польши, Эстонии, Литвы и Латвии.

Также правительство Бориса Джонсона утвердило программу для украинских беженцев "Homes for Ukraine". Беженцам из Украины назначили денежную помощь, дали разрешение на проживание и работу в Британии до трех лет.

Интересные факты об экспремьере Британии

Борис Джонсон происходит из мультикультурной семьи. Его прадед был министром внутренних дел Османской империи, дед – пилотом Королевских воздушных сил во время Второй мировой войны. Также считается, что среди предков Джонсона была внебрачная дочь наследника короля Великобритании Георга II. Дед политика из другой ветви был адвокатом, а в 1980-е возглавлял Европейскую комиссию по правам человека, прадед имел еврейское происхождение, был раввином и эмигрировал из Литвы в США.

Отец Бориса Джонсона занимался политикой и писал книги, а мать была художницей. Семья проживала в Нью-Йорке, когда родился Борис, но затем вернулась в Британию.

Полное имя политика – Александр Борис де Пфеффель Джонсон. Необычное для англичан имя Борис получил в честь русского эмигранта Бориса Литвина, который был другом его родителей. Среднее имя Джонсона Пфеффель связано с немецкими предками.

Джонсон – полиглот, в частности он знает латынь и древнегреческий язык. Учился в престижном Итонском колледже для мальчиков, а затем в Оксфорде. В студенческие годы начал использовать имя Борис и избрал эксцентричный и эпатажный стиль поведения, чем отличался от остальных учеников, но был популярен и стал президентом союза студентов.

Борис Джонсон – многодетный отец. У него 8 детей от 3-х браков.

Фото: Борис Джонсон с третьей женой Кэри (Getty Images)

Британский политик много раз посещал Украину и стал народным любимцем. Во время своего первого визита в начале полномасштабного вторжения он получил необычный подарок от украинки – керамического петуха, как на фото из разрушенного взрывом дома в Бородянке.

Видео с прогулки Джонсона с президентом Владимиром Зеленским 9 апреля 2022 года по центральной части Киева стало вирусным, а приветствие "Добрый день, everybody!" – интернет-мемом.

В сети Instagram политик выбрал себе ником украинскую фамилию. Благодаря игре слов Джонсон стал "Джонсонюком" (сочетание фамилии Jonson и сокращенное название Соединенного Королевства UK).

К тому же его аватар в Х и Instagram обрамлен желто-голубыми цветами украинского флага.

Скриншот instagram.com/borisjohnsonuk

В честь Джонсона назвали улицы в нескольких украинских городах: в Покрове (Днепропетровская область), в с. Солонка (Львовская область), в Хусте (Закарпатье) в с. Корнеевка (Киевская область), в с. Фонтанка (Одесская область).

Борис Джонсон – почетный гражданин Киева и Одессы, также он получил степень Почетного доктора Львовского университета им. Франко.

При подготовке использовались: публикации The Week, Daily Mail, Sky News, The Guardian, BBC, сообщения Бориса Джонсона в соцсети Х и информация из Википедии.