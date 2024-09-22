Від прем'єра до автора. Де зараз та чим займається "великий друг" України Борис Джонсон

Бориса Джонсона назвали великим другом України за всебічну допомогу, яку він надавав із початку повномасштабної війни, будучи прем'єр-міністром Великої Британії. Проте і після своєї відставки політик продовжує виступати на захист інтересів України, а також пише книги і займається журналістикою.

РБК-Україна в матеріалі нижче розповідає, що зараз робить Борис Джонсон та як підтримує українців.

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Повернувся до журналістики та книг

За 3 роки роботи на посаді прем'єра Великої Британії Борис Джонсон став одним із найвідоміших політичних діячів світу. Але після відставки у 2022 році він повернувся до журналістики, з якої починав свою кар'єру. Видання Daily Mail запросило Джонсона писати щотижневу колонку.

Також експрем'єр погодився стати ведучим та коментатором на телеканалі GB News. Проте через 10 місяців після підписання контракту Джонсон ще не з'являвся в ефірі.

Наприкінці серпня 2024 з'явилася інформація, що британський політик є кандидатом на посаду головного редактора The Daily Telegraph. Як повідомляло Sky News, видання хоче придбати колишній міністр фінансів Британії Надім Захаві і потім призначити Бориса Джонсона головним редактором, проте офіційних переговорів щодо кандидатури не було.

Раніше Джонсон вже працював у The Daily Telegraph як кореспондент у Брюсселі, а потім – як колумніст.

Наразі колишній керівник британського уряду активно займається рекламною кампанією своїх мемуарів під назвою "Unleashed" ("Звільнений", – англ.), які присвячені його політичній діяльності впродовж 15 років. Презентація відбудеться на початку жовтня.

"Це реальність, якою він її бачив: неприкрашеною, без цензури, розкутою", – зазначається в анонсі книги.

Фото: обкладинка нової книги Бориса Джонсона (instagram.com/borisjohnsonuk)

За мемуари "Unleashed" Джонсон отримав від американського видавництва HarperCollins 510 тис. фунтів стерлінгів (понад 28 млн грн). Автор обіцяє, що вихід книги для видавничого світу стане "вибухом, як від струшеної пляшки шампанського".

Варто зазначити, що Борис Джонсон раніше випустив ще кілька книг, зокрема, "Фактор Черчилля", "Омріяний Рим", "Позичте мені ваші вуха", "Сімдесят дві діви", "Нова британська революція". Також британські ЗМІ припускають, що він досі пише книгу про Шекспіра для видавництва Hodder & Stoughton, за яку отримав аванс ще у 2015 році

Представив "мирний план" щодо України

Після відставки з посади прем'єра Джонсон продовжує діяльність на підтримку України. У своїх виступах та спілкуванні з політиками він наголошує на необхідності нарощення економічної, військової, політичної підтримки нашої країни.

Влітку цього року Борис Джонсон в колонці на Daily Mail представив свій "мирний план" щодо України у разі, якщо президентом США стане Дональд Трамп.

План передбачає, що солдати РФ повинні відступити на території, які були під їх окупацією до 24 лютого 2022. Також пропонується замінити частину американських військових у країнах Європи на українців, які б стримували російську загрозу.

"Путіну доведеться повернутися принаймні до кордонів, які були до вторгнення у 2022 році, і щоб уникнути майбутнього конфлікту і невизначеності, решта України має бути визнана вільною країною, здатною вибирати свою долю в межах ЄС і НАТО і приєднатися до них якомога швидше", – йдеться у колонці Джонсона.

Цю "мирну" ініціативу колишній прем'єр Британії опублікував за кілька днів після того, як провів зустріч із Дональдом Трампом у США.

Фото: зустріч Дональда Трампа та Бориса Джонсона (x.com/BorisJohnson)

"Ми обговорювали Україну, і я не сумніваюся, що він (Дональд Трамп,- ред.) буде сильним і рішучим у підтримці цієї країни та захисті демократії", – написав Джонсон у соцмережі Х за підсумками розмови із кандидатом у президенти Сполучених Штатів.

Зазначимо, що в українському уряді "мирний план" Джонсона назвали лише його власною ініціативою.

Одним із пунктів плану британського експрем'єра є дозвіл ЗСУ атакувати далекобійною зброєю вглиб Росії. Нещодавно разом із колишніми міністрами оборони Британії Борис Джонсон закликав главу уряду Кіра Стармера дозволити Україні використовувати ракети великої дальності Storm Shadow для ударів по території Росії.

Джонсон також підтримав операцію ЗСУ в Курській області РФ та заявив, що "росіянам нема кого звинувачувати окрім Путіна".

Скриншот x.com/borisjohnson

На початку вересня 2024 Джонсон відвідав Київ, де зустрівся з президентом Володимиром Зеленським, відвідав реабілітаційні центри для військових та взяв участь у конференції YES. Це був вже 8-й за рахунком візит британського політика в Україну.

Чому Джонсон пішов у відставку

Борис Джонсон був головою Консервативної партії та очолював уряд Великої Британії з 24 липня 2019 до 6 вересня 2022.

На парламентських виборах 2019 консерватори під його керівництвом перемогли з найкращим результатом за останні 40 років. Джонсон керував країною у перехідний період після виходу Британії з Євросоюзу, а ключовим викликом для нього на посаді стала пандемія коронавірусу.

Хоча уряд Джонсона домігся того, що Британія була першою в Європі, де почалася масова вакцинація, сам прем'єр став фігурантом скандалу через порушення СOVID-заборон.

Фото: Джонсон обіймав посаду прем'єра Британії 3 роки (Getty Images)

Борис Джонсон почав втрачати підтримку однопартійців через скандал Partygate щодо вечірок на Даунінг-Стріт під час пандемії коронавірусу.

В офісі прем'єра відбулося кілька заходів із грубими порушеннями правил локдауну. Крім співробітників канцелярії, у вечірках брав участь і Джонсон з дружиною. У британських ЗМІ публікували фото прем'єр-міністра та понад десяти людей, які п'ють вино в саду його резиденції у травні 2020, коли діяла сувора заборона на масові зібрання.

Через ці події у червні 2022 Джонсону намагалися висунути вотум недовіри, але парламент висловив йому підтримку.

Однак за місяць прем'єр сам оголосив про відставку. Цьому передував новий скандал із призначенням заступником голови уряду Крістофера Пінчера, якого звинувачували в сексуальних домаганнях.

Як Борис Джонсон став "великим другом" України

На чолі британського уряду Борис Джонсон засуджував російську агресію ще до початку повномасштабного вторгнення, а після 24 лютого 2022 став ключовим союзником України у військових та політичних питаннях.

"Путін повинен зазнати поразки, і його поразка у цьому акті агресії повинна бути видима. Нашими суддями будуть не майбутні історики, а народ України", – завив Джонсон у березні 2022.

Він першим із західних лідерів відвідав Україну під час великої війни. 9 квітня 2022 року Джонсон з неанонсованим візитом прибув у Київ та заявив про впевненість в українській перемозі. Він пообіцяв посилення санкцій проти РФ та нарощування військової допомоги.

Фото: Борис Джонсон і Володимир Зеленський під час одного з візитів до Києва (GettyImages)

За прем'єрства Джонсона Британія почала постачання на потреби ЗСУ протитанкових комплексів Javelin і NLAW, переносних зенітно-ракетні комплексів Starstreak, ракетних комплексів Breamstone, реактивних систем залпового вогню М270 тощо. Також він ініціював проведення навчання українських військових у Британії.

Окрім військової допомоги Джонсон доклав зусиль до консолідації Європи для підтримки України. Політик започаткував альтернативний ЄС союз за участю Польщі, Естонії, Литви та Латвії.

Також уряд Бориса Джонсона затвердив програму для українських біженців "Homes for Ukraine". Біженцям з України призначили грошову допомогу, дозволили жити та працювати у Британії до трьох років.

Цікаві факти про експрем'єра Британії

Борис Джонсон походить з мультикультурної родини. Його прадід був міністром внутрішніх справ Османської імперії, дід – пілотом Королівських повітряних сил під час Другої світової війни. Також вважається, що серед предків Джонсона була позашлюбна дочка нащадка короля Великої Британії Георга II. Дід політика з іншої гілки був адвокатом, а у 1980-ті очолював Європейську комісію з прав людини, прадід мав єврейське походження, був рабином та емігрував із Литви до США.

Батько Бориса Джонсона займався політикою та писав книжки, а мати була художницею. Родина проживала в Нью-Йорку, коли народився Борис, але потім вернулася у Британію.

Повне ім'я політика – Олександр Борис де Пфеффель Джонсон. Незвичне для англійців ім'я Борис отримав на честь російського емігранта Бориса Литвина, який був другом його батьків. Середнє ім’я Джонсона Пфеффель походить від німецьких пращурів.

Джонсон є поліглотом, зокрема він опанував латину та давньогрецьку. Навчався у престижному Ітонському коледжі для хлопчиків, а потім в Оксфорді. У студентські роки почав використовувати ім'я Борис та обрав ексцентричний та епатажний стиль поведінки, чим відрізнявся від решти учнів, але був популярним та навіть став президентом спілки студентів.

Борис Джонсон – багатодітний батько. У нього 8 дітей від 3-х шлюбів.

Фото: Борис Джонсон із третьою дружиною Кері (Getty Images)

Британський політик багато разів відвідував Україну та став народним улюбленцем. Під час свого першого візиту на початку повномасштабного вторгення він отримав незвичний подарунок від українки – керамічного півника, як на фото зі зруйнованого вибухом будинку в Бородянці.

Відео з прогулянки Джонсона з президентом Володимиром Зеленським 9 квітня 2022 по центральній частині Києва стало вірусним, а вітання "Добрий день, everybody!" – інтернет-мемом.

У мережі Instagram політик обрав собі ніком українське прізвище. Завдяки грі слів Джонсон став "Джонсонюком" (поєднання фамілії Jonson та скорочена назва Сполученого Королівства UK).

До того ж його аватар у Х та в Instagram обрамлений жовто-блакитними кольорами українського прапора.

Скриншот instagram.com/borisjohnsonuk

На честь Джонсона назвали вулиці в кількох українських містах: у Покрові (Дніпропетровська область), у с. Солонка (Львівська область), у Хусті (Закарпаття) у с. Корніївка (Київська область), у с. Фонтанка (Одещина).

Борис Джонсон має звання почесного громадянина Києва та Одеси, також він є Почесним доктором Львівського університету ім. Франка.

При підготовці використовувалися: публікації The Week, Dailу Mail, Sky News, The Guardian, BBC, дописи Бориса Джонсона в соцмережі Х та інформація з Вікіпедії.