Действует в интересах Украины. Стефанишина высказалась о "мирном плане" Джонсона

Бывший премьер Британии Борис Джонсон предложил свой мирный план экс-президенту США Дональду Трампу только по собственной инициативе. Но действует он в интересах Украины.

Об этом заявила вице-премьер, министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Ми Україна ".

"Бывший премьер (Великобритании, - ред.) Джонсон действует исключительно по собственной инициативе, это его собственные мнения, но я считаю, что мы не должны также не ценить его смелость. Он все же по своей инициативе провел встречу с Трампом", - отметила чиновница.

По ее словам, в ходе переговоров с Трампом Джонсон пытался объяснить ситуацию в Украине. Такой голос, как добавила вице-премьер, очень ценен, поскольку у экс-премьера Британии есть авторитет, признание и коммуникация с республиканцами.

"Безусловно, он имеет право на свое мнение. И он действует в самых лучших интересах Украины и может себе такое позволить, поскольку знает позицию нашего президента (Владимира Зеленского, - ред.), знает позицию украинцев. Он делает такие шаги, пытаясь создать поле для дискуссий", - отметила Стефанишина.