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Переходят в онлайн: украинские банки с начала года закрыли десятки отделений

Украина, Четверг 24 июля 2025 09:51
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Переходят в онлайн: украинские банки с начала года закрыли десятки отделений Фото: Банки Украины закрыли еще 77 отделений (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Украинские банки сокращают отделения и переводят обслуживание в онлайн-формат. За последние 15 лет отделений стало в четыре раза меньше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины (НБУ).

По состоянию на 1 июля 2025 года в Украине насчитывалось 4 934 действующих структурных подразделений банков. С начала года количество сократилось на 77.

Кроме того, 812 отделения банков находятся в статусе "временно приостановленных".

Наибольшее количество отделений в государственном Ощадбанке - 1147. Кроме того, работа 622 отделений банка временно приостановлена.

Государственный ПриватБанк находится на втором месте - 1 102 отделения. Еще 65 временно приостановлены.

Далее с большим отрывом следуют банк иностранной банковской группы Райффайзен Банк (321), частный ПУМБ (219) и банк иностранной банковской группы УкрСиббанк (218).
Переходят в онлайн: украинские банки с начала года закрыли десятки отделений

Сокращение количества банков

По состоянию 1 июля в Украине осталось 60 банков.

В декабре прошлого "Коминвестбанк" был признан неплатежеспособным, однако на 1 января НБУ еще учитывал в статистике 29 отделений этого банка. В феврале НБУ начал ликвидацию банка, и эти отделения уже не учитываются. Таким образом, часть сокращения в этом году пришлось на этот банк.

Кроме того, в начале 2025 года банк "Портал" сдал лицензию. У него не было отделений.

Отделения банков

Банки в последние годы сокращают количество своих отделений. По сравнению с максимумом 2009 года их количество упало более чем в четыре раза.
Переходят в онлайн: украинские банки с начала года закрыли десятки отделений

По данным НБУ, украинские банки сокращают отделения и банкоматы и увеличивают количество POS-терминалов.

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