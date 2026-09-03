Где украинцы ищут дома, а где - комнаты: новые данные об аренде жилья

Где больше всего ищут дома

В центральных и северных областях одним из наиболее востребованных вариантов остается аренда частных домов.

Самый высокий показатель зафиксировали в Кировоградской и Полтавской областях - по 52 отзыва на одно объявление. В Черкасской области было 42 отзыва, а в Житомирской - 28.

В то же время в Киевской области спрос на дома значительно ниже - около 10 отзывов на одно объявление.

Квартиры в центральных и северных областях пользуются также стабильным спросом. В Житомирской и Кировоградской областях на объявление об аренде одно- и двухкомнатных квартир приходилось около 38-39 отзывов.

Самый высокий показатель по стране зафиксировали в Черкасской области: 44 отзыва на объявление об аренде двухкомнатной квартиры и 40 - на однокомнатную.

На западе украинцы чаще ищут комнаты

Ситуация в западных областях отличается. Здесь особенно высокий спрос приходится на аренду комнат.

В Тернопольской области одно объявление об аренде комнаты в среднем получало 43 отзыва. В Ивано-Франковской области показатель составил 35, в Черновицкой - 33.

Во Львовской и Волынской областях было около 28 отзывов на одно предложение.

При этом среди квартир в большинстве западных областей более востребованными были двухкомнатные. Лидером стала Хмельницкая область - 34 отзыва на одно объявление.

В Тернопольской области показатель составил 29, в Ивано-Франковской - 28, а в Волынской и Черновицкой - по 26.

На юге и востоке спрос ниже, но он вырос

В южных и юго-восточных областях уровень спроса остается ниже, чем в центральных и западных регионах. На него влияет ситуация с безопасностью и близость к фронту.

По сравнению с прошлым годом показатели выросли для всех основных типов жилья, отмечают в OLX Недвижимость.

Больше всего здесь также искали дома. В Херсонской области одно объявление получало в среднем 35 отзывов, в Днепропетровской - 31. В Запорожской и Николаевской областях показатель составлял около 25-26.

Вторым по популярности вариантом стали комнаты. В Одесской и Днепропетровской областях на одно объявление приходилось около 27 отзывов.

Среди квартир в этих регионах более востребованными были однокомнатные. Самый высокий показатель зафиксировали в Днепропетровской и Николаевской областях - по 25 отзывов на одно предложение.

На востоке преобладают дома

В Харьковской и Сумской областях наибольший интерес также приходится на долгосрочную аренду домов.

В Харьковской области одно объявление получало в среднем 37 отзывов, в Сумской - 27.

Дальше по спросу идут квартиры. В Харьковской области одно- и двухкомнатные квартиры имели около 30 отзывов на одно объявление, тогда как в Сумской - 18.

Комнаты в этих регионах ищут реже: 25 отзывов на одно объявление в Сумской области и 19 - в Харьковской.

Почему украинцы выбирают разные типы жилья

На структуру спроса влияют сразу несколько факторов - ситуация с безопасностью, внутренняя миграция и сезонность.

Высокий спрос на дома в ряде областей может свидетельствовать о желании арендаторов найти более автономное жилье. В то же время, активный поиск комнат на западе Украины может быть связан с началом учебного года и поиском студентами более доступных вариантов.

В OLX Недвижимость отмечают, что в этом году количество отзывов на одно объявление выше, чем в 2025 году.

В регионах с повышенными рисками безопасности на оживление рынка также влияет перемещение людей в соседние области и поиск более безопасного жилья.