Де українці шукають будинки, а де - кімнати: нові дані про оренду житла

Попит на оренду житла в Україні суттєво відрізняється залежно від регіону. У липні 2026 року в більшості областей найактивніше шукали будинки, тоді як на заході країни високий попит фіксували на оренду кімнат.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на дані OLX Нерухомість.
У центральних та північних областях одним із найбільш затребуваних варіантів залишається оренда приватних будинків.
Найвищий показник зафіксували у Кіровоградській та Полтавській областях - по 52 відгуки на одне оголошення. У Черкаській області було 42 відгуки, а в Житомирській - 28.
Водночас у Київській області попит на будинки значно нижчий - близько 10 відгуків на одне оголошення.
Квартири в центральних і північних областях також користуються стабільним попитом. У Житомирській та Кіровоградській областях на оголошення про оренду одно- та двокімнатних квартир припадало близько 38-39 відгуків.
Найвищий показник по країні зафіксували у Черкаській області: 44 відгуки на оголошення про оренду двокімнатної квартири та 40 - на однокімнатну.
Ситуація у західних областях відрізняється. Тут особливо високий попит припадає на оренду кімнат.
У Тернопільській області одне оголошення про оренду кімнати в середньому отримувало 43 відгуки. В Івано-Франківській області показник становив 35, у Чернівецькій - 33.
У Львівській та Волинській областях було близько 28 відгуків на одну пропозицію.
При цьому серед квартир у більшості західних областей більш затребуваними були двокімнатні. Лідером стала Хмельницька область - 34 відгуки на одне оголошення.
У Тернопільській області показник становив 29, в Івано-Франківській - 28, а у Волинській та Чернівецькій - по 26.
У південних та південно-східних областях рівень попиту залишається нижчим, ніж у центральних і західних регіонах. На нього впливає безпекова ситуація та близькість до фронту.
Водночас порівняно з минулим роком показники зросли для всіх основних типів житла, зазначають в OLX Нерухомість.
Найбільше тут також шукали будинки. У Херсонській області одне оголошення отримувало в середньому 35 відгуків, у Дніпропетровській - 31. У Запорізькій та Миколаївській областях показник становив близько 25-26.
Другим за популярністю варіантом стали кімнати. В Одеській та Дніпропетровській областях на одне оголошення припадало близько 27 відгуків.
Серед квартир у цих регіонах більш затребуваними були однокімнатні. Найвищий показник зафіксували у Дніпропетровській та Миколаївській областях - по 25 відгуків на одну пропозицію.
У Харківській та Сумській областях найбільший інтерес також припадає на довгострокову оренду будинків.
У Харківській області одне оголошення отримувало в середньому 37 відгуків, у Сумській - 27.
Далі за попитом йдуть квартири. У Харківській області одно- та двокімнатні квартири мали близько 30 відгуків на одне оголошення, тоді як у Сумській - 18.
Кімнати у цих регіонах шукають рідше: 25 відгуків на одне оголошення у Сумській області та 19 - у Харківській.
На структуру попиту впливають одразу кілька факторів - безпекова ситуація, внутрішня міграція та сезонність.
Високий попит на будинки у низці областей може свідчити про бажання орендарів знайти більш автономне житло. Водночас активний пошук кімнат на заході України може бути пов'язаний із початком навчального року та пошуком студентами доступніших варіантів.
В OLX Нерухомість зазначають, що цього року кількість відгуків на одне оголошення вища, ніж у 2025 році.
У регіонах із підвищеними безпековими ризиками на пожвавлення ринку також впливає переміщення людей до сусідніх областей та пошук безпечнішого житла.
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Раніше ми писали про те, що у Вінниці зросли ціни на житло. Тепер однокімнатні квартири коштують 56 тисяч доларів, а оренда - 15 тисяч гривень на місяць.