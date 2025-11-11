ua en ru
Где в Украине сегодня выключают свет: список областей и графики

Украина, Вторник 11 ноября 2025 09:23
UA EN RU
Где в Украине сегодня выключают свет: список областей и графики Иллюстративное фото: в Украине сегодня снова действуют графики отключения света (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Во вторник, 11 ноября, в отдельных областях Украины были введены графики отключения света. Это вынужденный шаг из-за последствий массированных ракетных и дроновых атак РФ по энергетической инфраструктуре.

РБК-Украина рассказывает, в каких регионах и как сегодня будут выключать свет.

"Укрэнерго"

В воскресенье, 11 ноября, в большинстве регионов Украины будут действовать ограничения потребления электроэнергии. Причиной введения ограничений стали последствия массированных российских ракетно-дронных атак, которые повредили объекты энергетической инфраструктуры страны.

По данным компании, графики почасовых отключений будут действовать с полуночи до 23:59 с объемом от 2 до 3,5 очередей. Также в этот же период будут применены ограничения мощности для промышленных потребителей.

В "Укрэнерго" предупреждают, что время и объем отключений могут меняться в зависимости от ситуации в энергосистеме. Украинцев призывают следить за обновлениями на официальных страницах своих облэнерго.

Киев

По данным ДТЭК, в столице сегодня свет планируют выключать следующим образом:

  • Подчерк 1.1 - света не будет с 05:30 до 13:00 и с 16:00 до 20:00;
  • Подчерк 1.2 - света не будет с 05:30 до 13:00 и с 16:00 до 20:00;
  • Подчерк 2.1 - света не будет с 05:30 до 09:30 и с 16:00 до 21:30;
  • Подчерк 2.2 - света не будет с 05:30 до 13:00 и с 16:00 до 21:30;
  • Подчерк 3.1 - света не будет с 00:00 до 02:30, с 09:00 до 16:30 и с 19:30 до 23:30;
  • Подчерк 3.2 - света не будет с 00:00 до 02:30, с 09:00 до 16:30 и с 19:30 до 23:30;
  • Подчерк 4.1 - света не будет с 00:00 до 02:30, с 09:00 до 16:30 и с 19:30 до 23:30;
  • Подчерк 4.2 - света не будет с 00:00 до 02:30, с 09:00 до 13:00 и с 19:30 до 23:30;
  • Подчерк 5.1 - света не будет с 02:00 до 06:00, с 08:00 до 09:30, с 12:30 до 20:00 и с 23:00 до 00:00;
  • Подчерк 5.2 - света не будет с 02:00 до 06:00, с 08:00 до 09:30, с 12:30 до 20:00 и с 23:00 до 24:00;
  • Подчерк 6.1 - света не будет с 02:00 до 06:00, с 12:30 до 18:30 и с 23:00 до 24:00;
  • Подчерк 6.2 - света не будет с 02:00 до 06:00, с 12:30 до 16:30 и с 23:00 до 24:00.

Стоит напомнить, что киевляне могут узнать о своем графике почасовых отключений с помощью нескольких методов, а именно в YASNO и ДТЭК.

Киевская область

Жители Киевской области могут проверить свой график отключений, введя адрес на соответствующих онлайн-ресурсах:

Днепропетровская область

В Днепропетровской области графики отключений разбиты по принципу столицы - каждая очередь разделена на две подочереди: 1.1 и 1.2, 2.1 и 2.2 и т.д.

Одесская область

Сумская область

Сегодня, 11 ноября, будут действовать графики почасовых отключений. В соответствии с командой НЭК "Укрэнерго":

  • с 00:00 до 08:00 - 2 очереди
  • с 08:00 до 09:00 - 3 очереди
  • с 09:00 до 18:00 - 3,5 очереди
  • с 18:00 до 21:00 - 3 очереди
  • с 21:00 до 24:00 - 2 очереди

Где в Украине сегодня выключают свет: список областей и графики

Графики почасовых отключений, в частности свою очередь/подочередь можно на сайте АО "Сумыоблэнерго" в разделе "Потребителям-Отключение-Дознаться очередь ГПВ" (по лицевому счету, адресу или найти свой адрес в ПДФ-таблице): https: //www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya.

Отслеживать изменения ГПВ можно личном кабинете E-Svitlo и одноименном приложении.

Черниговская область

По команде НЭК "Укрэнерго", 11 ноября будет действовать такой график почасовых отключений.
Где в Украине сегодня выключают свет: список областей и графики

Напоминаем, что проверить информацию об очередях отключений ГПВ и свой личный график по номеру лицевого счета можно:
на нашем сайте - https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts
в Viber-боте - https://chernihivoblenergo.com.ua/in_viber
в Telegram-боте - tg://resolve?domain=ChernigivOEbot.

Черкасская область

Согласно команде НЭК "Укрэнерго" 11 ноября с 00:00 до 24:00 по Черкасской области будут применены графики почасовых отключений.

Часы отсутствия электроснабжения:

  • Подгруппа 1.1 00:00 - 01:00, 04:30 - 07:00, 09:00 - 12:30, 15:00 - 18:00, 20:00 - 22:00
  • Подгруппа 1.2 00:00 - 01:00, 04:30 - 07:00, 09:30 - 12:30, 15:30 - 18:30, 20:30 - 22:30
  • Подгруппа 2.1 01:00 - 03:00, 07:00 - 09:30, 12:00 - 15:30, 18:30 - 20:30
  • Подгруппа 2.2 01:00 - 03:00, 07:00 - 09:30, 12:30 - 15:30, 18:00 - 20:00
  • Подгруппа 3.1 00:00 - 02:00, 08:00 - 12:00, 15:30 - 18:30, 21:30 - 23:30
  • Подгруппа 3.2 00:00 - 02:00, 08:00 - 11:30, 13:30 - 17:00, 19:00 - 21:30
  • Подгруппа 4.1 03:00 - 05:00, 09:30 - 13:30, 15:30 - 18:00, 19:30 - 21:30
  • Подгруппа 4.2 03:00 - 05:00, 10:30 - 14:00, 16:30 - 19:00, 22:00 - 24:00
  • Подгруппа 5.1 05:00 - 07:00, 11:00 - 15:00, 17:00 - 19:30, 22:30 - 24:00
  • Подгруппа 5.2 05:00 - 07:00, 11:30 - 15:30, 17:30 - 19:30, 21:30 - 24:00
  • Подгруппа 6.1 02:00 - 04:30, 07:00 - 11:00, 14:00 - 17:30, 19:30 - 21:30
  • Подгруппа 6.2 02:00 - 04:30, 07:00 - 10:30, 12:30 - 16:30, 18:30 - 20:30, 23:30 - 24:00

Страница в Telegram: t.me/pat_cherkasyoblenergo

Полтавская область

В связи со сложной ситуацией в энергосистеме Украины, в Полтавской области 11 ноября 2025 года

  • с 00:00 по 08:00 введен ГПВ в объеме 2 очередей.
  • с 08:00 по 09:00 введен ГПВ в объеме 3 очередей.
  • с 09:00 по 18:00 введен ГПВ в объеме 3.5 очередей.
  • с 18:00 по 21:00 введен ГПВ в объеме 3 очередей.
  • с 21:00 по 23:59 введен ГПВ в объеме 2 очередей.

Где в Украине сегодня выключают свет: список областей и графики

Ознакомиться с графиком можно по ссылке:
https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/
Перечень адресов здесь
https://www.poe.pl.ua/disconnection/hrafik-pohodynnoho-vidkliuchennia-elektroenerhii/

Кировоградская область

Где в Украине сегодня выключают свет: список областей и графики

Харьковская область

По указанию НЭК "Укрэнерго" в связи со сложной ситуацией в энергосистеме из-за вражеских обстрелов во вторник, 11 ноября, с 00:00 до 24:00 в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений. Будут применяться одновременно от 2 до 3,5 очередей отключений.

Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подчергам с учетом времени на переключение (ориентировочно):

  • Подгруппа 1.1 00:00-02:00; 08:00-09:00; 12:00-15:00; 18:00-22:00
  • Подгруппа 1.2 00:00-02:00; 08:00-09:00; 12:00-15:00; 18:00-22:00
  • Подгруппа 2.1 00:00-02:00; 12:00-15:00; 18:00-22:00
  • Подгруппа 2.2 00:00-02:00; 09:00-12:00; 12:00-15:00; 18:00-22:00
  • Подгруппа 3.1 02:00-05:00; 09:00-12:00; 12:00-15:00; 18:00-24:00
  • Подгруппа 3.2 02:00-05:00; 09:00-12:00; 15:00-21:00; 22:00-24:00
  • Подгруппа 4.1 02:00-05:00; 09:00-12:00; 15:00-18:00; 22:00-24:00
  • Подгруппа 4.2 02:00-05:00; 09:00-12:00; 15:00-18:00; 22:00-24:00
  • Подгруппа 5.1 05:00-09:00; 09:00-12:00; 15:00-19:00
  • Подгруппа 5.2 05:00-09:00; 09:00-12:00; 15:00-19:00
  • Подгруппа 6.1 05:00-09:00; 12:00-19:00
  • Подгруппа 6.2 05:00-09:00; 12:00-19:00

Перечень адресов по очередям можно посмотреть ЗДЕСЬ.

При подготовке материала использованы данные "Укрэнерго", ДТЭК и облэнерго.

