Где в Украине сегодня выключают свет: список областей и графики
Во вторник, 11 ноября, в отдельных областях Украины были введены графики отключения света. Это вынужденный шаг из-за последствий массированных ракетных и дроновых атак РФ по энергетической инфраструктуре.
РБК-Украина рассказывает, в каких регионах и как сегодня будут выключать свет.
"Укрэнерго"
В воскресенье, 11 ноября, в большинстве регионов Украины будут действовать ограничения потребления электроэнергии. Причиной введения ограничений стали последствия массированных российских ракетно-дронных атак, которые повредили объекты энергетической инфраструктуры страны.
По данным компании, графики почасовых отключений будут действовать с полуночи до 23:59 с объемом от 2 до 3,5 очередей. Также в этот же период будут применены ограничения мощности для промышленных потребителей.
В "Укрэнерго" предупреждают, что время и объем отключений могут меняться в зависимости от ситуации в энергосистеме. Украинцев призывают следить за обновлениями на официальных страницах своих облэнерго.
Киев
По данным ДТЭК, в столице сегодня свет планируют выключать следующим образом:
- Подчерк 1.1 - света не будет с 05:30 до 13:00 и с 16:00 до 20:00;
- Подчерк 1.2 - света не будет с 05:30 до 13:00 и с 16:00 до 20:00;
- Подчерк 2.1 - света не будет с 05:30 до 09:30 и с 16:00 до 21:30;
- Подчерк 2.2 - света не будет с 05:30 до 13:00 и с 16:00 до 21:30;
- Подчерк 3.1 - света не будет с 00:00 до 02:30, с 09:00 до 16:30 и с 19:30 до 23:30;
- Подчерк 3.2 - света не будет с 00:00 до 02:30, с 09:00 до 16:30 и с 19:30 до 23:30;
- Подчерк 4.1 - света не будет с 00:00 до 02:30, с 09:00 до 16:30 и с 19:30 до 23:30;
- Подчерк 4.2 - света не будет с 00:00 до 02:30, с 09:00 до 13:00 и с 19:30 до 23:30;
- Подчерк 5.1 - света не будет с 02:00 до 06:00, с 08:00 до 09:30, с 12:30 до 20:00 и с 23:00 до 00:00;
- Подчерк 5.2 - света не будет с 02:00 до 06:00, с 08:00 до 09:30, с 12:30 до 20:00 и с 23:00 до 24:00;
- Подчерк 6.1 - света не будет с 02:00 до 06:00, с 12:30 до 18:30 и с 23:00 до 24:00;
- Подчерк 6.2 - света не будет с 02:00 до 06:00, с 12:30 до 16:30 и с 23:00 до 24:00.
Стоит напомнить, что киевляне могут узнать о своем графике почасовых отключений с помощью нескольких методов, а именно в YASNO и ДТЭК.
Киевская область
Жители Киевской области могут проверить свой график отключений, введя адрес на соответствующих онлайн-ресурсах:
- в чат-боте в Telegram(https://t.me/DTEKKyivRegionElektromerezhiBot);
- в Viber(https://www.viber.com/dtekkyivregionelektromerezhi);
- на официальном сайте(https://www.dtek-krem.com.ua/ua/shutdowns).
Днепропетровская область
В Днепропетровской области графики отключений разбиты по принципу столицы - каждая очередь разделена на две подочереди: 1.1 и 1.2, 2.1 и 2.2 и т.д.
Одесская область
Сумская область
Сегодня, 11 ноября, будут действовать графики почасовых отключений. В соответствии с командой НЭК "Укрэнерго":
- с 00:00 до 08:00 - 2 очереди
- с 08:00 до 09:00 - 3 очереди
- с 09:00 до 18:00 - 3,5 очереди
- с 18:00 до 21:00 - 3 очереди
- с 21:00 до 24:00 - 2 очереди
Графики почасовых отключений, в частности свою очередь/подочередь можно на сайте АО "Сумыоблэнерго" в разделе "Потребителям-Отключение-Дознаться очередь ГПВ" (по лицевому счету, адресу или найти свой адрес в ПДФ-таблице): https: //www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya.
Отслеживать изменения ГПВ можно личном кабинете E-Svitlo и одноименном приложении.
Черниговская область
По команде НЭК "Укрэнерго", 11 ноября будет действовать такой график почасовых отключений.
Напоминаем, что проверить информацию об очередях отключений ГПВ и свой личный график по номеру лицевого счета можно:
на нашем сайте - https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts
в Viber-боте - https://chernihivoblenergo.com.ua/in_viber
в Telegram-боте - tg://resolve?domain=ChernigivOEbot.
Черкасская область
Согласно команде НЭК "Укрэнерго" 11 ноября с 00:00 до 24:00 по Черкасской области будут применены графики почасовых отключений.
Часы отсутствия электроснабжения:
- Подгруппа 1.1 00:00 - 01:00, 04:30 - 07:00, 09:00 - 12:30, 15:00 - 18:00, 20:00 - 22:00
- Подгруппа 1.2 00:00 - 01:00, 04:30 - 07:00, 09:30 - 12:30, 15:30 - 18:30, 20:30 - 22:30
- Подгруппа 2.1 01:00 - 03:00, 07:00 - 09:30, 12:00 - 15:30, 18:30 - 20:30
- Подгруппа 2.2 01:00 - 03:00, 07:00 - 09:30, 12:30 - 15:30, 18:00 - 20:00
- Подгруппа 3.1 00:00 - 02:00, 08:00 - 12:00, 15:30 - 18:30, 21:30 - 23:30
- Подгруппа 3.2 00:00 - 02:00, 08:00 - 11:30, 13:30 - 17:00, 19:00 - 21:30
- Подгруппа 4.1 03:00 - 05:00, 09:30 - 13:30, 15:30 - 18:00, 19:30 - 21:30
- Подгруппа 4.2 03:00 - 05:00, 10:30 - 14:00, 16:30 - 19:00, 22:00 - 24:00
- Подгруппа 5.1 05:00 - 07:00, 11:00 - 15:00, 17:00 - 19:30, 22:30 - 24:00
- Подгруппа 5.2 05:00 - 07:00, 11:30 - 15:30, 17:30 - 19:30, 21:30 - 24:00
- Подгруппа 6.1 02:00 - 04:30, 07:00 - 11:00, 14:00 - 17:30, 19:30 - 21:30
- Подгруппа 6.2 02:00 - 04:30, 07:00 - 10:30, 12:30 - 16:30, 18:30 - 20:30, 23:30 - 24:00
Страница в Telegram: t.me/pat_cherkasyoblenergo
Полтавская область
В связи со сложной ситуацией в энергосистеме Украины, в Полтавской области 11 ноября 2025 года
- с 00:00 по 08:00 введен ГПВ в объеме 2 очередей.
- с 08:00 по 09:00 введен ГПВ в объеме 3 очередей.
- с 09:00 по 18:00 введен ГПВ в объеме 3.5 очередей.
- с 18:00 по 21:00 введен ГПВ в объеме 3 очередей.
- с 21:00 по 23:59 введен ГПВ в объеме 2 очередей.
Ознакомиться с графиком можно по ссылке:
https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/
Перечень адресов здесь
https://www.poe.pl.ua/disconnection/hrafik-pohodynnoho-vidkliuchennia-elektroenerhii/
Кировоградская область
Харьковская область
По указанию НЭК "Укрэнерго" в связи со сложной ситуацией в энергосистеме из-за вражеских обстрелов во вторник, 11 ноября, с 00:00 до 24:00 в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений. Будут применяться одновременно от 2 до 3,5 очередей отключений.
Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подчергам с учетом времени на переключение (ориентировочно):
- Подгруппа 1.1 00:00-02:00; 08:00-09:00; 12:00-15:00; 18:00-22:00
- Подгруппа 1.2 00:00-02:00; 08:00-09:00; 12:00-15:00; 18:00-22:00
- Подгруппа 2.1 00:00-02:00; 12:00-15:00; 18:00-22:00
- Подгруппа 2.2 00:00-02:00; 09:00-12:00; 12:00-15:00; 18:00-22:00
- Подгруппа 3.1 02:00-05:00; 09:00-12:00; 12:00-15:00; 18:00-24:00
- Подгруппа 3.2 02:00-05:00; 09:00-12:00; 15:00-21:00; 22:00-24:00
- Подгруппа 4.1 02:00-05:00; 09:00-12:00; 15:00-18:00; 22:00-24:00
- Подгруппа 4.2 02:00-05:00; 09:00-12:00; 15:00-18:00; 22:00-24:00
- Подгруппа 5.1 05:00-09:00; 09:00-12:00; 15:00-19:00
- Подгруппа 5.2 05:00-09:00; 09:00-12:00; 15:00-19:00
- Подгруппа 6.1 05:00-09:00; 12:00-19:00
- Подгруппа 6.2 05:00-09:00; 12:00-19:00
Перечень адресов по очередям можно посмотреть ЗДЕСЬ.
При подготовке материала использованы данные "Укрэнерго", ДТЭК и облэнерго.