Де в Україні сьогодні вимикають світло: список областей та графіки

У вівторок, 11 листопада, в окремих областях України було введено графіки відключення світла. Це вимушений крок через наслідки масованих ракетних і дронових атак РФ по енергетичній інфраструктурі.

РБК-Україна розповідає, у яких регіонах та як сьогодні будуть вимикати світло.

"Укренерго"

У неділю, 11 листопада, у більшості регіонів України діятимуть обмеження споживання електроенергії. Причиною введення обмежень стали наслідки масованих російських ракетно-дронових атак, які пошкодили об’єкти енергетичної інфраструктури країни.

За даними компанії, графіки погодинних відключень діятимуть з опівночі до 23:59 з обсягом від 2 до 3,5 черг. Також у цей же період будуть застосовані обмеження потужності для промислових споживачів.

В "Укренерго" попереджають, що час та обсяг відключень можуть змінюватися залежно від ситуації в енергосистемі. Українців закликають стежити за оновленнями на офіційних сторінках своїх обленерго.

Київ

За даними ДТЕК, у столиці сьогодні світло планують вимикати таким чином:

Підчерга 1.1 - світла не буде з 05:30 до 13:00 та з 16:00 до 20:00;

Підчерга 1.2 - світла не буде з 05:30 до 13:00 та з 16:00 до 20:00;

Підчерга 2.1 - світла не буде з 05:30 до 09:30 та з 16:00 до 21:30;

Підчерга 2.2 - світла не буде з 05:30 до 13:00 та з 16:00 до 21:30;

Підчерга 3.1 - світла не буде з 00:00 до 02:30, з 09:00 до 16:30 та з 19:30 до 23:30;

Підчерга 3.2 - світла не буде з 00:00 до 02:30, з 09:00 до 16:30 та з 19:30 до 23:30;

Підчерга 4.1 - світла не буде з 00:00 до 02:30, з 09:00 до 16:30 та з 19:30 до 23:30;

Підчерга 4.2 - світла не буде з 00:00 до 02:30, з 09:00 до 13:00 та з 19:30 до 23:30;

Підчерга 5.1 - світла не буде з 02:00 до 06:00, з 08:00 до 09:30, з 12:30 до 20:00 та з 23:00 до 00:00;

Підчерга 5.2 - світла не буде з 02:00 до 06:00, з 08:00 до 09:30, з 12:30 до 20:00 та з 23:00 до 24:00;

Підчерга 6.1 - світла не буде з 02:00 до 06:00, з 12:30 до 18:30 та з 23:00 до 24:00;

Підчерга 6.2 - світла не буде з 02:00 до 06:00, з 12:30 до 16:30 та з 23:00 до 24:00.

Варто нагадати, що кияни можуть дізнатись про свій графік погодинних відключень за допомогою кількох методів, а саме в YASNO та ДТЕК.

Київська область

Жителі Київської області можуть перевірити свій графік відключень, ввівши адресу на відповідних онлайн-ресурсах:

у чат-боті в Telegram (https://t.me/DTEKKyivRegionElektromerezhiBot);

у Viber (https://www.viber.com/dtekkyivregionelektromerezhi);

на офіційному сайті (https://www.dtek-krem.com.ua/ua/shutdowns).

Дніпропетровська область

У Дніпропетровській області графіки відключень розбиті за принципом столиці - кожна черга розділена на дві підчерги: 1.1 та 1.2, 2.1 та 2.2 і т.д.

Одеська область

Сумська область

Сьогодні, 11 листопада, діятимуть графіки погодинних відключень. Відповідно до команди НЕК "Укренерго":

з 00:00 до 08:00 - 2 черги

з 08:00 до 09:00 - 3 черги

з 09:00 до 18:00 - 3,5 черги

з 18:00 до 21:00 - 3 черги

з 21:00 до 24:00 - 2 черги

Графіки погодинних відключень, зокрема свою чергу/підчергу можна на сайті АТ "Сумиоблерерго" в розділі "Споживачам-Відключення-Дізнатися чергу ГПВ" (за особовим рахунок, адресою або ж знайти свою адресу в ПДФ-таблиці): https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya.

Відслідковувати зміни ГПВ можна особистому кабінеті E-Svitlo та однойменному додатку.

Чернігівська область

За командою НЕК "Укренерго", 11 листопада діятиме такий графік погодинних відключень.



Нагадуємо, що перевірити інформацію щодо черг відключень ГПВ та свій особистий графік за номером особового рахунку можна:

на нашому сайті – https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

у Viber-боті – https://chernihivoblenergo.com.ua/in_viber

у Telegram-боті – tg://resolve?domain=ChernigivOEbot.

Черкаська область

Відповідно до команди НЕК "Укренерго" 11 листопада з 00:00 до 24:00 по Черкаській області будуть застосовані графіки погодинних вимкнень.

Години відсутності електропостачання:

Підгрупа 1.1 00:00 - 01:00, 04:30 - 07:00, 09:00 - 12:30, 15:00 - 18:00, 20:00 - 22:00

Підгрупа 1.2 00:00 - 01:00, 04:30 - 07:00, 09:30 - 12:30, 15:30 - 18:30, 20:30 - 22:30

Підгрупа 2.1 01:00 - 03:00, 07:00 - 09:30, 12:00 - 15:30, 18:30 - 20:30

Підгрупа 2.2 01:00 - 03:00, 07:00 - 09:30, 12:30 - 15:30, 18:00 - 20:00

Підгрупа 3.1 00:00 - 02:00, 08:00 - 12:00, 15:30 - 18:30, 21:30 - 23:30

Підгрупа 3.2 00:00 - 02:00, 08:00 - 11:30, 13:30 - 17:00, 19:00 - 21:30

Підгрупа 4.1 03:00 - 05:00, 09:30 - 13:30, 15:30 - 18:00, 19:30 - 21:30

Підгрупа 4.2 03:00 - 05:00, 10:30 - 14:00, 16:30 - 19:00, 22:00 - 24:00

Підгрупа 5.1 05:00 - 07:00, 11:00 - 15:00, 17:00 - 19:30, 22:30 - 24:00

Підгрупа 5.2 05:00 - 07:00, 11:30 - 15:30, 17:30 - 19:30, 21:30 - 24:00

Підгрупа 6.1 02:00 - 04:30, 07:00 - 11:00, 14:00 - 17:30, 19:30 - 21:30

Підгрупа 6.2 02:00 - 04:30, 07:00 - 10:30, 12:30 - 16:30, 18:30 - 20:30, 23:30 - 24:00

Сторінка у Telegram: t.me/pat_cherkasyoblenergo

Полтавська область

У зв'язку зі складною ситуацією в енергосистемі України, в Полтавській області 11 листопада 2025 року

з 00:00 по 08:00 запроваджений ГПВ в обсязі 2 черг.

з 08:00 по 09:00 запроваджений ГПВ в обсязі 3 черг.

з 09:00 по 18:00 запроваджений ГПВ в обсязі 3.5 черг.

з 18:00 по 21:00 запроваджений ГПВ в обсязі 3 черг.

з 21:00 по 23:59 запроваджений ГПВ в обсязі 2 черг.





Ознайомитися з графіком можна за посиланням:

https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/

Перелік адрес тут

https://www.poe.pl.ua/disconnection/hrafik-pohodynnoho-vidkliuchennia-elektroenerhii/

Кіровоградська область

Харківська область

За вказівкою НЕК "Укренерго" у зв'язку зі складною ситуацією в енергосистемі через ворожі обстріли у вівторок, 11 листопада, з 00:00 до 24:00 у Харківській області будуть діяти графіки погодинних відключень. Застосовуватимуться одночасно від 2 до 3,5 черг відключень.

Години відсутності електропостачання по чергам/підчергам з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):

Підгрупа 1.1 00:00-02:00; 08:00-09:00; 12:00-15:00; 18:00-22:00

Підгрупа 1.2 00:00-02:00; 08:00-09:00; 12:00-15:00; 18:00-22:00

Підгрупа 2.1 00:00-02:00; 12:00-15:00; 18:00-22:00

Підгрупа 2.2 00:00-02:00; 09:00-12:00; 12:00-15:00; 18:00-22:00

Підгрупа 3.1 02:00-05:00; 09:00-12:00; 12:00-15:00; 18:00-24:00

Підгрупа 3.2 02:00-05:00; 09:00-12:00; 15:00-21:00; 22:00-24:00

Підгрупа 4.1 02:00-05:00; 09:00-12:00; 15:00-18:00; 22:00-24:00

Підгрупа 4.2 02:00-05:00; 09:00-12:00; 15:00-18:00; 22:00-24:00

Підгрупа 5.1 05:00-09:00; 09:00-12:00; 15:00-19:00

Підгрупа 5.2 05:00-09:00; 09:00-12:00; 15:00-19:00

Підгрупа 6.1 05:00-09:00; 12:00-19:00

Підгрупа 6.2 05:00-09:00; 12:00-19:00

Перелік адрес за чергами можна переглянути ТУТ.