Синоптики дали прогноз на рабочую неделю и Пасху в Украине
Погода в Украине на новой рабочей неделе будет достаточно интересной - дожди будут переходить из региона в регион, обходя центральные области. На Пасху, 5 мая, тоже осадки о себе напомнят.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр", прогноз синоптика Наталки Диденко.
Понедельник, 29 апреля
В понедельник, 29 апреля, на западе ночью будет +6...+9 градусов, днем - +20...+23. Теплее всего здесь будет в Закарпатской области - днем до +25 градусов.
Для сравнения на юге ночью +11...+14, днем - холоднее, чем на западе и в частности, на Закарпатье, максимально до +22 градусов. А вот на востоке температура будет напоминать "южную".
Холоднее всего, по данным "Укргидрометцентра", ночью будет в Черниговской области - +4..+6 градусов. Хотя днем здесь температура поднимется до полноценных +20 градусов.
Дожди стоит ждать на юге (Херсонская область и Крым), юго-востоке (Днепропетровская и Запорожская области) и крайнем востоке (Луганская и Донецкая области). Правда, осадки на температуру, в особенности днем, в этих регионах не повлияют.
Погода в Украине на 29 апреля (meteo.gov.ua)
Вторник, 30 апреля
Во вторник, 30 апреля, в Украине температура ночью поднимется на +1...+2 градуса. Дневная температура воздуха практически не изменится, местами даже снизится на те же +1...+2 градуса.
Например, ночью в Черниговской области будет +6...+8 градусов, а днем на Закарпатье - максимально +24 градуса.
Циклон, который отвечает за осадки, также будет зависать на теми же областями юга, востока и юго-востока, что и 29 апреля, кроме Днепропетровской области. Причем, вероятны грозы.
Погода в Украине на 30 апреля (meteo.gov.ua)
Среда, 1 мая
Погода в среду, 1 мая, будет похожа на предыдущие дни, но не без своих "изюминок". Так, на западе и востоке днем будет теплее, чем в большей части областей юга, кроме Николаевской области. Николаев свои +24 градуса днем захватит, по всей вероятности, из-за близости к остальной, более теплой части Украины. На юге днем местами будет до +21.
Дождь возможен на юге (все области) и юго-востоке (Запорожская область). Причем, повсеместно с грозами. А вот на востоке 1 мая будет сухо.
Погода в Украине 1 мая (meteo.gov.ua)
Четверг, 2 мая
В четверг, 2 мая, явно потеплеет. Причем, в зависимости от области ночные температуры, даже на западе будут достигать +13 градусов, в Харьковской области - до +14 градусов, а холоднее ночью будет в Черниговской области - до +12 градусов.
Теплее всего будет на востоке - днем в Донецкой и Луганской областях - до +23...+24 градусов. А дневная температура местами на юге явно будет уступать показателям в западных регионах.
Что касается дождей, то они пройдут на западе (Закарпатская, Черновицкая области), на севере ( в Черниговской и Сумской областях), накроют весь юг и юго-восток (Запорожская область). При этом, гроз, по всей вероятности, не будет.
Погода в Украине 2 мая (meteo.gov.ua)
Пятница, 3 мая
В пятницу, 3 мая, вероятно, буде явно больше дождей, чем за всю текущую рабочую неделю. При этом показатели температур не изменяться ночью, но немного спадут днем.
Теплее всего будет на северо-востоке и местами в центре - до +22 градусов. Даже в Крыму максимально будет до +21 градуса (в Одесской и Николаевской областях).
Дожди снова пойдут полосами, обходя центр, за исключением Полтавской области. А именно:
- в Закарпатской, Черновицкой, Ивано-Франковской областях;
- в Хмельницкой, Винницкой областях;
- в Кировоградской области, во всех южных областях и в Крыму;
- в Запорожской, Днепропетровской областях;
- в Сумской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях.
Погода в Украине 3 мая (meteo.gov.ua)
Прогноз на Пасху
По предварительным прогнозам, на Пасху, как отметила синоптик Наталья Диденко, в Украине будет тепло, +19…+25 градусов.
В частности, в ночь на Пасху будет сухо, но днем 5 мая верооятны дожди, правда кратковременные.
"Они пройдут в западных, северных и центральных областях, а на востоке и юге будет сухо", - рассказала она, предупредив, что погода на Пасху еще может поменяться.
Пасха 2024 в Украине
В Украине в 2024 году праздник Пасха отмечается 5 мая. В июле прошлого года Поместный Собор Православной Церкви Украины принял решение о переходе на новоюлианский календарь.
По этой причине даты почти всех религиозных праздников сдвинулись ровно на 13 дней назад. Например, День Святого Николая отмечается 6 декабря вместо 19-го, Рождество 25 декабря вместо 7 января и так далее.
При этом праздника Пасхи эти изменения не коснулись. Отметим, что обычно дата Пасхи, меняющаяся из года в год, выпадает в промежутке между 4 апреля и 8 мая.
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