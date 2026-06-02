Где сегодня выгоднее купить доллар и евро: актуальные курсы банков на 2 июня

Сколько сегодня просят за валюту в обменниках и популярных банках - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Курс валют в обменниках

По данным портала Minfin, утром 2 июня средний курс доллара в обменниках держится на уровне вчерашнего дня: 44,20 гривны - для покупки и 44,10 гривны - для сдачи валюты.

Евро же в обменных пунктах упало на 5 копеек в сегодня купить валюту можно по курсу в 51,75 гривну, а сдать - по 51,55 гривны.

Курс валют в банках

В банках средний курс доллара для покупки сегодня держится на уровне 44,47 гривен, а сдать валюту можно по 44,02 гривны.

Евро в банках можно купить по среднему курсу в 51,92 гривну, а сдать - по 51,22 гривны.

ПриватБанк сегодня продает доллар в отделениях по 44,48 (+3 коп) гривны, а безнал - 44,44 гривны. Евро в кассах банка можно купить по 52 (+5 коп) гривны, а карточкой - по 52,08 (-2 коп) гривны.

Ощадбанк в мобильном приложении продает доллары по 44,50 (+5 коп) гривны, а картой - 44,60 (+5 коп) гривны. Евро в приложении можно купить по 51,90 (+5 коп) гривны, а картой - 52,10 (+5 коп) гривны.

В "Пумбе" доллар в кассах сегодня обойдется в 44,60 (без изменений) гривны, а безнал - 44,40 (без изменений) гривны. Евро в отделениях банка можно купить по 52 (без изменений) гривны.

Monobank сегодня продает валюту по вчерашнему курсу - 44,43 гривны за доллар и 52 гривны за евро.

Где сегодня выгоднее всего покупать валюту?

Анализ курсов в банках по состоянию на 2 июня свидетельствует, что условия для покупки валюты существенно различаются в зависимости от способа обмена:

Самый выгодный курс продажи доллара: Лучшую цену на безнал предлагает ПУМБ (44,40 грн), тогда как при покупке валюты картой самый выгодный вариант у Monobank (44,43 грн).

Самый выгодный курс продажи евро: Наиболее привлекательные условия предлагает Ощадбанк в мобильном приложении (51,90 грн).

Почему важно сравнивать: Разница между курсом в кассе и курсом в мобильном приложении (карточный курс) может составлять до 10-15 копеек на каждом долларе. Для суммы в 1000 долларов это разница в 100-150 гривен, которую можно сэкономить, просто выбрав банк или способ покупки.