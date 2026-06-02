Где сегодня выгоднее купить доллар и евро: актуальные курсы банков на 2 июня

09:41 02.06.2026 Вт
3 мин
Как банки переписали "ценники" на валюту сегодня?
aimg Ирина Гамерская
Фото: обменники и банки обновили курс валют (Getty Images)
Утром 2 июня украинские банки обновили курсы валют. Пока доллар преимущественно держится вчерашних отметок, курс евро претерпел изменения в ряде финучреждений.

Сколько сегодня просят за валюту в обменниках и популярных банках - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

  • Доллар стабилен: Средний курс в обменниках - 44,20/44,10 грн, в банках - 44,47/44,02 грн. Крупные игроки (ПриватБанк, ПУМБ, Monobank) держат котировки преимущественно на уровне вчерашнего дня, с минимальными корректировками (+3-5 коп).
  • Евро дешевеет: В обменниках средняя цена снизилась на 5 копеек - до 51,75/51,55 грн. В банках средний курс продажи составляет 51,92 грн.
  • Банковские нюансы: Самый высокий курс продажи доллара банков - в приложении Ощадбанка (44,60 грн по карте), самый низкий - в Monobank (44,43 грн). Евро в кассах банков продают преимущественно по 52 грн.

Курс валют в обменниках

По данным портала Minfin, утром 2 июня средний курс доллара в обменниках держится на уровне вчерашнего дня: 44,20 гривны - для покупки и 44,10 гривны - для сдачи валюты.

Евро же в обменных пунктах упало на 5 копеек в сегодня купить валюту можно по курсу в 51,75 гривну, а сдать - по 51,55 гривны.

Фото: курс валют на 2 июня (инфографика РБК-Украина)

Курс валют в банках

В банках средний курс доллара для покупки сегодня держится на уровне 44,47 гривен, а сдать валюту можно по 44,02 гривны.

Евро в банках можно купить по среднему курсу в 51,92 гривну, а сдать - по 51,22 гривны.

ПриватБанк сегодня продает доллар в отделениях по 44,48 (+3 коп) гривны, а безнал - 44,44 гривны. Евро в кассах банка можно купить по 52 (+5 коп) гривны, а карточкой - по 52,08 (-2 коп) гривны.

Ощадбанк в мобильном приложении продает доллары по 44,50 (+5 коп) гривны, а картой - 44,60 (+5 коп) гривны. Евро в приложении можно купить по 51,90 (+5 коп) гривны, а картой - 52,10 (+5 коп) гривны.

В "Пумбе" доллар в кассах сегодня обойдется в 44,60 (без изменений) гривны, а безнал - 44,40 (без изменений) гривны. Евро в отделениях банка можно купить по 52 (без изменений) гривны.

Monobank сегодня продает валюту по вчерашнему курсу - 44,43 гривны за доллар и 52 гривны за евро.

Где сегодня выгоднее всего покупать валюту?

Анализ курсов в банках по состоянию на 2 июня свидетельствует, что условия для покупки валюты существенно различаются в зависимости от способа обмена:

Самый выгодный курс продажи доллара: Лучшую цену на безнал предлагает ПУМБ (44,40 грн), тогда как при покупке валюты картой самый выгодный вариант у Monobank (44,43 грн).

Самый выгодный курс продажи евро: Наиболее привлекательные условия предлагает Ощадбанк в мобильном приложении (51,90 грн).

Почему важно сравнивать: Разница между курсом в кассе и курсом в мобильном приложении (карточный курс) может составлять до 10-15 копеек на каждом долларе. Для суммы в 1000 долларов это разница в 100-150 гривен, которую можно сэкономить, просто выбрав банк или способ покупки.

Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.

