Где Россия берет компоненты для производства ракет и оружия: что говорят в ГУР

Больше иностранных компонентов, от которых критически зависит Российская федерация, в двух изделиях - это "Искандер" и "Кинжал".

"Где-то порядка 50 находящихся в этих ракетах компонентов электронной базы иностранного производства", - сказал он.

По его словам, ограничение их поставки на территорию Российской федерации приведет к тому, что будет ограничено производство этих ракет.

"Мы сейчас очень активно работаем над этим, работаем с нашими партнерами, чтобы не позволить России наладить, а тем более увеличить производство высокоточного оружия", - сказал Скибицкий.

Он сообщил, что Россия уже исчерпала компоненты для "Искандеров" и "Кинжалов", которые были до войны. "Мы располагаем информацией о том, как заходили на территорию Российской федерации эти все компоненты", - он.

Снабжение в РФ компонентов ракет

Скибицкий рассказал, что Москва получает компоненты для ракет за счет стран, не присоединившихся к санкциям. "Многие компоненты заходят через страны, которые не присоединились ни к санкциям Европейского Союза, ни к санкциям Соединенных Штатов Америки. Я не буду сейчас называть, но список этих стран известен", - сказал он.

По его словам, очень много элементов, даже не военного и не двойного назначения, а гражданского назначения. "А в современном мире сложно проконтролировать, когда этот компонент, по сути, считается гражданским. Тем не менее, мы эту информацию имеем, и я надеюсь, что вместе с нашими партнерами мы все-таки перекроем все каналы поставок таких комплектующих на территорию России" , – сказал Скибицкий.

Он отметил, что под вниманием не только компоненты. "Есть и другие вопросы, связанные с изготовлением вооружений. Современные станки, программное обеспечение, отдельные материалы и вещества, которые необходимы России для изготовления вооружений. Это все сегодня на первоочередном контроле. И наша задача сейчас - четко обнаружить, что необходимо российскому ВПК, какие компоненты использует Россия, в чем у нее есть дефицит для того, чтобы не позволить возобновить и нарастить производство на территории России", - добавил заместитель начальника ГУР Минобороны Украины

Иностранные компоненты в российских ракетах

Страны-союзники уже ввели ряд санкций против РФ, которые должны были сделать невозможным поставки иностранных компонентов, используемых для создания ракет и ударных БПЛА.

Однако в российских ракетах все еще находят иностранные технологии. Например, при ударе по Кривому Рогу, во время которого была разрушена многоэтажка, в одной из ракет было около 50 иностранных компонентов.

По информации Офиса президента, ЕС уже работает над тем, чтобы запретить продажу определенных технологий и товаров в третьи страны, что значительно усложнит процесс обхода санкций.