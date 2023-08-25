Где прорывается оборона и куда дошли ВСУ: мнение эксперта

Украинские воины на отдельных участках прорвали первую линию обороны российских окупантов. Вторая линия может быть менее защищенной, чем ожидалось.

Что касается прорыва первой линии, прежде всего речь идет о районе села Роботино. Как утверждают аналитики Института изучения войны (ISW), обратив внимание на тактические отчеты России, а также на заявления оккупантов о критическом моменте на поле боя - возможно, что вторая линия обороны будет менее защищенной, чем ожидалось.

Как отметил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, наши воины подошли ко второй линии на участке между Роботиным и селом Вербово. Вероятно там формируется плацдарм для дальнейшего прорыва. Также Генеральный штаб Вооруженных сил заявлял об успехах в сторону Новопрокоповки.

В частности относительно Бердянского направления на админгранице Запорожской и Донецкой областей, прорыв первой линии продолжается к югу от поселка Урожайное.

"Если мы выйдем на Старомлиновку, это можно будет считать прорывом первой линии обороны. Село Заветное Желание, которое предстоит освободить, еще на первой, а вот Керменчик и Старомлиновка - уже вторая", - рассказал эксперт.

В то же время за Старомлиновским плацдармом откроется оперативное пространство к следующим укреплениям в 20 километрах от временно оккупированного Мариуполя и дороги на Бердянск.

Прорыв первой линии считается самой тяжелой задачей для наступательных сил, а прорыв второй - самой важной.

"Первая оборудована на глубину до 5 км, следующая за ней - на 15 км. Но если она начинает сыпаться на первой трети, то сдержать каскадный эффект россиянам будет очень трудно. Поэтому важно наступать быстро, действовать на опережение, чтобы лишить их возможности занять новые позиции и подготовиться к обороне", - добавил Коваленко.

Ситуация на фронте

Как пишет Институт изучения войны (ISW), украинские военные приблизились ко второй линии обороны оккупантов в Запорожской области. В частности, воины продвинулись к северу от Бахмута и захватили российские передовые позиции.