Де проривається оборона і куди дійшли ЗСУ: думка експерта

Українські воїни на окремих ділянках прорвали першу лінію оборони російських окупантів. Друга лінії може бути менш захищеною, ніж очікувалось.

Щодо прориву першої лінії, насамперед йдеться про район села Роботине. Як стверджують аналітики Інституту вивчення війни (ISW), звернувши увагу на тактичні звіти Росії, а також на заяви окупантів про критичний момент на полі бою - можливо, що друга лінія оборони буде менш захищеною, ніж очікувалось.

Як відзначив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, наші воїни підійшли до другої лінії на ділянці між Роботиним та селом Вербове. Ймовірно там формується плацдарм для подальшого прориву. Також Генеральний штаб Збройних сил заявляв про успіхи в бік Новопрокопівки.

Зокрема щодо Бердянського напрямку на адмінкордоні Запорізької та Донецької областей, прорив першої лінії триває на південь від селища Урожайне.

"Якщо ми вийдемо на Старомлинівку, це можна буде вважати проривом першої лінії оборони. Село Завітне Бажання, яке належить звільнити, ще на першій, а от Керменчик та Старомлинівка - вже друга", - розповів експерт.

Водночас за Старомлиновським плацдармом відкриється оперативний простір до наступних укріплень за 20 кілометрів від тимчасово окупованого Маріуполя й дороги на Бердянськ.

Прорив першої лінії вважається найважчим завданням для наступальних сил, а прорив другої - найважливішою.

"Перша обладнана на глибину до 5 км, наступна за нею - на 15 км. Але якщо вона починає сипатися на першій третині, то стримати каскадний ефект росіянам буде дуже важко. Тому важливо наступати швидко, діяти на випередження, щоб позбавити їх можливості зайняти нові позиції та підготуватися до оборони", - додав Коваленко.

Ситуація на фронті

Як пише Інститут вивчення війни (ISW), українські військові наблизились до другої лінії оборони окупантів у Запорізькій області. Зокрема воїни просунулись на північ від Бахмута та захопили російські передові позиції.