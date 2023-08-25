ВСУ приблизились ко второй линии обороны россиян на юге, - ISW
Украинские войска приблизились ко второй линии обороны оккупантов в Запорожской области, еще больше расширив прорыв российских оборонительных линий в этом районе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.
На геолоцированных кадрах, опубликованных 24 августа, видно, что украинские войска продвинулись дальше в направлении российских оборонительных рубежей к западу от Вербового (18 км к юго-востоку от Орехова).
Ряд российских военных и блогеров выражают обеспокоенность прорывом ВСУ оборонительных линий в Запорожской области и сходятся во мнении, что это критический момент на поле боя. Аналитики считают, что российским войскам необходимо удерживать свои позиции как минимум еще полтора месяца, чтобы попытаться добиться успехов на другом участке линии фронта.
Ключевые выводы ISW:
- ЧВК "Вагнера", скорее всего, больше не будет существовать как квазинезависимая военная структура.
- Российское информационное пространство в основном воздерживалось от увязывания Кремля и Минобороны России с убийством Пригожина.
- Российские войска проводят дополнительную передислокацию из Херсонской области на линию фронта в Запорожской области.
- Войска РФ 24 августа провели локальные попытки наступления на линии Купянск-Сватово-Кременная, в районе Бахмута и в районе Авдеевки.
- ВСУ 24 августа провели наступательные операции как минимум на двух участках фронта и продвинулись в районе Бахмута, а также в Запорожской области.
Ранее сообщалось, что наступление ВСУ в районе Роботиного Запорожской области приближает военных ко второй линии обороны российских захватчиков, которая может быть слабее первой.
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