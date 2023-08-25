ВСУ продвинулись в районе Бахмута и захватили российские позиции: карты боев ISW

Украинские войска 24 августа продвинулись севернее Бахмута и захватили российские передовые позиции. Также ВСУ продвинулись на западе Запорожской области и подошли ко второй линии обороны оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Ситуация в Харьковской и Луганской областях

В Генштабе Украины сообщили, что российские войска вели безуспешные наступательные действия вблизи Новогоровки (15 км юго-западнее Сватового). Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что российские войска безуспешно атаковали районы Серебрянского леса, Кременной и Белогоровки, и что россияне планируют перегруппировать и заменить войска в Лимане.

23 августа некоторые российские "военкоры" заявили, что войска РФ наступают на Белогоровку и якобы контролируют дорогу на Григоровку (11 км к югу от Кременной), но ISW не нашло визуального подтверждения этого заявления. Российский военный блоггер заявил, что позиционные бои продолжаются у Торского и в районе Серебрянского леса.

Российские официальные лица утверждали, что украинские войска вели наступательные действия вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная.



Бои в Донецкой области

Украинские войска 24 августа продолжили контрнаступательные действия на Бахмутском направлении и продвинулись к северу от Бахмута. На геолокационных кадрах видно, что ВСУ продвигались к западу от Железнянского.

Замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что украинские войска продолжают постепенное продвижение на Бахмутском направлении. Российский "военкор" утверждал, что украинские силы совершили неопределенное продвижение вблизи Клещиевки и захватили российские передовые позиции к западу от населенного пункта.

24 августа российские войска продолжали ограниченные наступательные операции на участке Авдеевка – Донецк, но не продвинулись. В Генштабе Украины сообщили, что украинские силы отразили российские атаки к югу от Авдеевки, вблизи Марьинки и северо-западнее Новомихайловки. Российский военный блоггер также заявил, что российские штурмы Марьинки и к югу от Авдеевки были неудачными.





"Южная ось"

24 августа украинские войска продолжили контрнаступательные действия на западе Запорожской области и подошли ко вторым рубежам обороны России. Геолокационные кадры показывают, что украинские силы продвинулись к югу от Роботиного и к востоку в направлении Вербового.

Генштаб Украины сообщил, что украинские силы преуспели в направлении Новоданиловки и Новопрокоповки. Российские "военкоры" утверждали, что украинские войска продолжали продвижение вблизи Роботиного и в направлении Новопокроповки вечером 23 августа.

24 августа российские войска продолжили наземные атаки на западе Запорожской области, но не продвинулись. Генштаб Украины сообщил, что российские войска вели безуспешные наступательные действия вблизи Малой Токмачки.

ОК "Юг" ВСУ опубликовало кадры и сообщило, что украинские силы подняли флаг на восточном (левом) берегу реки Днепр в Херсонской области. Российские источники утверждали, что российские войска якобы нанесли удары по нескольким украинским диверсионно-разведывательным группам, высадившимся на неопределенных островах в дельте реки Днепр, и отразили несколько групп, пытавшихся высадиться на восточном (левом) берегу между Голой Пристанью и Кардашинкой.

Некоторые российские источники утверждали, что 24 августа украинские силы нанесли удар по командному пункту неопределенного подразделения 58-й общевойсковой армии РФ в Токмаке.