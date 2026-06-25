"Укрэнерго" дало прогноз по свету 26 июня после отключений в Киеве
Отключения света 26 июня не прогнозируются, но "Укрэнерго" дало важную рекомендацию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".
Завтра, 26 июня, применение мер по ограничению потребления электроэнергии не прогнозируется.
Когда лучше пользоваться мощными приборами
В энергокомпании рекомендуют использовать энергоемкие электроприборы в период с 10:00 до 16:00 .
В то же время украинцев просят экономно потреблять электроэнергию в вечерние часы, когда нагрузка на энергосистему традиционно растет.
Речь идет о периоде с 18:00 до 22:00 .
Напомним, накануне в Киеве временно вводили аварийные отключения электроэнергии.
В "Укрэнерго" объяснили, что ограничения связаны с последствиями российских атак на энергетическую инфраструктуру и необходимостью сбалансировать работу энергосистемы.
При этом в компании отмечали, что аварийные отключения применяются только в случае необходимости сохранения стабильности энергосистемы, тогда как плановые графики почасовых отключений в настоящее время не действовали.