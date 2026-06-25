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"Укрэнерго" дало прогноз по свету 26 июня после отключений в Киеве

18:24 25.06.2026 Чт
1 мин
В "Укрэнерго" посоветовали лучшее время для работы энергоемких приборов
aimg Валерия Абабина
"Укрэнерго" дало прогноз по свету 26 июня после отключений в Киеве Фото: Графики отключения света 26 июня (Getty Images)
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Отключения света 26 июня не прогнозируются, но "Укрэнерго" дало важную рекомендацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

Завтра, 26 июня, применение мер по ограничению потребления электроэнергии не прогнозируется.

Когда лучше пользоваться мощными приборами

В энергокомпании рекомендуют использовать энергоемкие электроприборы в период с 10:00 до 16:00 .

В то же время украинцев просят экономно потреблять электроэнергию в вечерние часы, когда нагрузка на энергосистему традиционно растет.

Речь идет о периоде с 18:00 до 22:00 .

Напомним, накануне в Киеве временно вводили аварийные отключения электроэнергии.

В "Укрэнерго" объяснили, что ограничения связаны с последствиями российских атак на энергетическую инфраструктуру и необходимостью сбалансировать работу энергосистемы.

При этом в компании отмечали, что аварийные отключения применяются только в случае необходимости сохранения стабильности энергосистемы, тогда как плановые графики почасовых отключений в настоящее время не действовали.

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