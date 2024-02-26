Где самые большие очереди на границе с Польшей на утро. В ГПСУ указали на важную деталь

"К сожалению, блокирование движения для грузовых транспортных средств польскими фермерами продолжается. Количество направлений неизменно - это 6. С украинской стороны речь идет о пунктах пропуска "Ягодин", "Устилуг", "Угринов", "Рава-Русская", "Шегини" и "Краковец". Совокупно по всем этим направлениям на территории Польши по состоянию на утро (26 февраля, - ред.) в очередях с возможностью проезда в сторону Украины находится где-то 2200 грузовиков", - рассказал он.

По словам спикера ГПСУ, самая большая очередь напротив "Краковец", "Рава-Русская" и "Ягодин".

"Если говорить о последнем направлении, то здесь пересекает границу наименьшее количество грузовиков. За минувшие сутки в сторону Украины проследовали где-то 50 грузовиков. За последние дни польские фермеры не пропускают ни одного грузовика, следующего из Украины в Польшу на этом направлении. И собственно показатели пересечения границы из Украины в Польшу остаются нулевыми", - добавил Демченко.

Также, по его словам, критически низкие показатели пересечения границы остаются по направлению пункта пропуска "Шегини", за минувшие сутки там пересекли границу только 70 грузовиков.

"В целом через час польские фермеры пропускают по каждому из направлений по несколько грузовиков, следящих из Польши и в Польшу. Но больше они блокируют движение для грузовиков, следующих именно из Украины на территорию этой страны", - констатировал спикер.

Блокада Польшей границы с Украиной

Ранее в Госпогранслужбе предполагали, что польские протестующие на границе с Украиной, вероятно, не пропускают не только обычные грузовики, но и фуры с гуманитарными грузами. На данный момент в Польше произошло уже четыре инцидента с опрокидыванием вагонов с украинским зерном. Кроме того, на протестах в Польше заметили пророссийские лозунги, организаторы уверяют, что к ним не причастны.

Напомним, 9 февраля польские фермеры заблокировали три пункта пропуска на границе с Украиной, было осложнено движение грузовиков и поездов. Позже стало известно, что они разблокировали один из пунктов пропуска на границе с Украиной - КПП "Шегини-Медика". Уже 12 февраля польские фермеры заблокировали еще два КПП на границе с Украиной. Также протест они продолжили и на пункте пропуска "Медика - Шегини".