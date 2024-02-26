Кубраков о новом инциденте с зерном в Польше: есть сходство с российской гибридной войной

Те, кто причастны к недавнему инциденту с украинским зерном в польском Быдгоще должны быть найдены и наказаны. В тоже время такие видео "имеют сходство с российской гибридной войной".

Об этом сказал министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков, пишет РБК-Украина со ссылкой на его Twitter .

"Те, кто повредил украинское зерно, должны быть найдены, нейтрализованы и наказаны. В этом заинтересованы два дружественных цивилизованных европейских государства. Подобные запланированные демонстрационные видеоролики и комментарии имеют сходство с российской гибридной войной", - заявил он.

По словам Кубракова, посольство направило ноту с требованием найти и наказать виновных.

"Полиция уже предприняла процессуальные действия на месте. Делом занимается комиссариат полиции в Быдгоще. Мы держим это под контролем", - констатировал министр.

Четвертый случай за месяц

20 февраля на путях станции "Медика" польские протестующие высыпали около 4 тонн зерна из двух вагонов зерновозов, ожидавших перегрузки на узкий путь. Эта агропродукция также следовала транзитом в Германию. Тогда соорганизатор протеста польских фермеров Роман Кондрув заявлял, что якобы протестующие высыпают зерно "из-за эмоций".

Уже 23 февраля в Польше неизвестные снова повредили украинскую сельскохозяйственную продукцию. Злоумышленники вскрыли три зерновоза и высыпали их содержимое.

Третий случай произошел 24 февраля. Инцидент произошел на польской железнодорожной станции Дорогуск.

25 февраля в Польше опять рассыпали зерно, которое шло транзитом по железной дороге. На этот раз было уничтожено более 150 тонн зерна.