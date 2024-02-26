Де найбільші черги на кордоні з Польщею на ранок. У ДПСУ вказали на важливу деталь

"На жаль, блокування руху для вантажних транспортних засобів польськими фермерами продовжується. Кількість напрямків незмінна - це 6. З українського боку йдеться про пункти пропуску "Ягодин", "Устилуг", "Угринів", "Рава-Руська", "Шегині" та "Краківець". Сукупно на всіх цих напрямках на території Польщі станом на ранок (26 лютого, - ред.) в чергах з можливістю проїзду в бік України перебуває десь 2200 вантажівок", - розповів він.

За словами спікера ДПСУ, найбільша черга навпроти "Краківець", "Рава-Руська" та "Ягодин".

"Якщо говорити про останній напрямок, то тут перетинає кордон найменша кількість вантажівок. За минулу добу в бік України прослідували десь 50 вантажівок. Натомість за останні дні польські фермери не пропускають жодної вантажівки, яка слідує з України в Польщу на цьому напрямку. І власне показники перетину кордону з України в Польщу залишаються нульовими", - додав Демченко.

Також, за його словами, критично низькі показники перетину кордону залишається по напрямку пункту пропуску "Шегині", за минулу добу там перетнуло кордон лише 70 вантажівок.

"Загалом за годину польські фермери пропускають на кожному з напрямків по кілька вантажівок, які слідкують з Польщі та в Польщу. Але більше вони блокують рух для вантажівок, які слідують саме з України на територію цієї країни", - констатував речник.

Блокада Польщею кордону із Україною

Раніше в Держприкордонслужбі припускали, що польські протестувальники на кордоні з Україною, ймовірно, не пропускають не лише звичайні вантажівки, а й фури з гуманітарними вантажами. Наразі у Польші сталися вже чотири інциденти з перекиданням вагонів з українським зерном. Крім того, на протестах у Польщі помітили проросійські гасла, організатори запевняють, що до них не причетні.

Нагадаємо, 9 лютого польські фермери заблокували три пункти пропуску на кордоні з Україною, було ускладнено рух вантажівок та поїздів. Пізніше стало відомо, що вони розблокували один із пунктів пропуску на кордоні з Україною - КПП "Шегині-Медика". Вже 12 лютого польскі фермери заблокували ще два КПП на кордоні з Україною. Також протест вони продовжили і на пункті пропуску "Медика - Шегині".