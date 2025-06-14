Где и когда смотреть Клубный чемпионат мира по футболу: точный график трансляций всех матчей

Где смотреть матчи Клубного чемпионата мира

Поединки клубного мундиаля транслирует "Суспільне Спорт". Украинские болельщики смогут просматривать матчи с украинскими комментаторами в прямом эфире на:

телеканале "Суспільне Спорт" (в том числе в сетях OTT-платформ, в частности MEGOGO)

региональных телеканалах "Суспільного"

а также онлайн на сайте и YouTube-канале "Суспільне Спорт"

В прямом эфире будет показано 25 матчей группового этапа, все матчи плей-офф и финал.

Также клубный ЧМ-2025 бесплатно (но без украинской дорожки) будет транслировать стриминговая платформа DAZN. Там можно будет посмотреть все 63 матча турнира.

Расписание матчей КЧМ-2025 на "Суспільному"

Групповой этап

Воскресенье, 15 июня

03:00 - "Интер" Майами (США) - "Аль-Ахли" (Египет)

19:00 - "Бавария" (Германия) - "Окленд Сити" (Новая Зеландия)

22:00 - "ПСЖ" (Франция) - "Атлетико" (Испания)

Понедельник, 16 июня

22:00 - "Челси" (Англия) - "Лос-Анджелес" (США)

Вторник, 17 июня

01:00 - "Бенфика" (Португалия) - "Бока Жуниорс" (Аргентина)

19:00 - "Флуминенсе" (Бразилия) - "Боруссия" Дортмунд (Германия)

22:00 - "Ривер Плейт" (Аргентина) - "Урава Ред Даймондс" (Япония)

Среда, 18 июня

19:00 - "Манчестер Сити" (Англия) - "Видад" (Марокко)

22:00 - "Реал" Мадрид (Испания) - "Аль-Хиляль" (Саудовская Аравия)

Четверг, 19 июня

22:00 - "Порту" (Португалия) - "Интер" Майами (США)

Пятница, 20 июня

04:00 - "ПСЖ" (Франция) - "Ботафого" (Бразилия)

19:00 - "Бенфика" (Португалия) - "Окленд Сити" (Новая Зеландия)

Суббота, 21 июня

04:00 - "Бавария" (Германия) - "Бока Жуниорс" (Аргентина)

19:00 - "Боруссия" Дортмунд (Германия) - "Мамелоди Сандаунз" (ЮАР)

22:00 - "Интер" Милан (Италия) - "Урава Ред Даймондс" (Япония)

Воскресенье, 22 июня

19:00 - "Ювентус" (Италия) - "Видад" (Марокко)

22:00 - "Реал" Мадрид (Испания) - "Пачука" (Мексика)

Понедельник, 23 июня

22:00 - "Атлетико" (Испания) - "Ботафого" (Бразилия)

Вторник, 24 июня

04:00 - "Интер" Майами (США) - "Палмейрас" (Бразилия)

22:00 - "Бавария" (Германия) - "Бенфика" (Португалия)

Среда, 25 июня

04:00 - "Челси" (Англия) - "Эсперанс" (Тунис)

22:00 - "Боруссия" Дортмунд (Германия) - "Ульсан" (Южная Корея)

Четверг, 26 июня

04:00 - "Интер" Милан (Италия) - "Ривер Плейт" (Аргентина)

22:00 - "Ювентус" (Италия) - "Манчестер Сити" (Англия)

Пятница, 27 июня

04:00 - "Реал" Мадрид (Испания) - "Зальцбург" (Австрия)

1/8 финала

Суббота, 28 июня

19:00 - матч №1

23:00 - матч №2

Воскресенье, 29 июня

19:00 - матч №3

23:00 - матч №4

Понедельник, 30 июня

22:00 - матч №5

Вторник, 1 июля

04:00 - матч №6

22:00 - матч №7

Среда, 2 июля

04:00 - матч №8

Четвертьфиналы

Пятница, 4 июля

22:00 - четвертьфинал №1

Суббота, 5 июля

04:00 - четвертьфинал №2

19:00 - четвертьфинал №3

23:00 - четвертьфинал №4

Полуфиналы

Вторник, 8 июля - 22:00

Среда, 9 июля - 22:00

Финал

Воскресенье, 13 июля - 22:00

Украинцы на клубном ЧМ

Отметим, что на турнире сыграют трое украинских футболистов: голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин, вратарь "Бенфики" Анатолий Трубин и защитник ФК "Лос-Анджелес" Артем Смоляков.

Кто фаворит на КЧМ-2025 по версии суперкомпьютера?

Триумфатор нынешней Лиги чемпионов - ПСЖ - лидер прогнозов Opta Supercomputer (18,5%). Французский клуб рассматривается экспертами как главный фаворит турнира.

Непосредственный конкурент парижан с вероятностью 17,8% по результатам моделирования Opta - английский "Манчестер Сити".

Мюнхенская "Бавария", миланский "Интер", мадридский "Реал" и лондонский "Челси", по прогнозу суперкомпьютера, имеют шансы на победу в КЧМ от 8 до 13%.