Где и когда смотреть Клубный чемпионат мира по футболу: точный график трансляций всех матчей

Клубный чемпионат мира по футболу-2025 стартует 15 июня и продлится до 13 июля. Турнир обещает стать самым масштабным футбольным событием лета, ведь впервые будет проходить в обновленном формате с 32 командами. Матчи будут проходить в США - на тех же стадионах, где уже через год будут принимать финальную часть ЧМ-2026.
РБК-Украина публикует детальное расписание трансляций матчей в нашей стране.
Поединки клубного мундиаля транслирует "Суспільне Спорт". Украинские болельщики смогут просматривать матчи с украинскими комментаторами в прямом эфире на:
В прямом эфире будет показано 25 матчей группового этапа, все матчи плей-офф и финал.
Также клубный ЧМ-2025 бесплатно (но без украинской дорожки) будет транслировать стриминговая платформа DAZN. Там можно будет посмотреть все 63 матча турнира.
Групповой этап
Воскресенье, 15 июня
Понедельник, 16 июня
Вторник, 17 июня
Среда, 18 июня
Четверг, 19 июня
Пятница, 20 июня
Суббота, 21 июня
Воскресенье, 22 июня
Понедельник, 23 июня
Вторник, 24 июня
Среда, 25 июня
Четверг, 26 июня
Пятница, 27 июня
1/8 финала
Суббота, 28 июня
Воскресенье, 29 июня
Понедельник, 30 июня
Вторник, 1 июля
Среда, 2 июля
Четвертьфиналы
Пятница, 4 июля
Суббота, 5 июля
Полуфиналы
Вторник, 8 июля - 22:00
Среда, 9 июля - 22:00
Финал
Воскресенье, 13 июля - 22:00
Отметим, что на турнире сыграют трое украинских футболистов: голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин, вратарь "Бенфики" Анатолий Трубин и защитник ФК "Лос-Анджелес" Артем Смоляков.
Триумфатор нынешней Лиги чемпионов - ПСЖ - лидер прогнозов Opta Supercomputer (18,5%). Французский клуб рассматривается экспертами как главный фаворит турнира.
Непосредственный конкурент парижан с вероятностью 17,8% по результатам моделирования Opta - английский "Манчестер Сити".
Мюнхенская "Бавария", миланский "Интер", мадридский "Реал" и лондонский "Челси", по прогнозу суперкомпьютера, имеют шансы на победу в КЧМ от 8 до 13%.
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При написании использовались следующие источники: пресс-служба "Суспільного", официальный сайт ФИФА, данные Opta Analyst.