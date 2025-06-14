Де і коли дивитися Клубний чемпіонат світу з футболу: точний графік трансляцій всіх матчів

Клубний чемпіонат світу з футболу-2025 стартує 15 червня і триватиме до 13 липня. Турнір обіцяє стати наймасштабнішою футбольною подією літа, адже вперше проходитиме в оновленому форматі з 32 командами. Матчі відбуватимуться у США - на тих самих стадіонах, де вже за рік прийматимуть фінальну частину ЧС-2026.
РБК-Україна публікує детальний розклад трансляцій матчів в нашій країні.
Поєдинки клубного мундіалю транслює "Суспільне Спорт". Українські вболівальники зможуть переглядати матчі з українськими коментаторами у прямому ефірі на:
У прямому ефірі буде показано 25 матчів групового етапу, всі матчі плей-оф та фінал.
Також клубний ЧС-2025 безкоштовно (але без української доріжки) транслюватиме стримінгова платформа DAZN. Там можна буде переглянути всі 63 матчі турніру.
Груповий етап
Неділя, 15 червня
Понеділок, 16 червня
Вівторок, 17 червня
Середа, 18 червня
Четвер, 19 червня
П’ятниця, 20 червня
Субота, 21 червня
Неділя, 22 червня
Понеділок, 23 червня
Вівторок, 24 червня
Середа, 25 червня
Четвер, 26 червня
П’ятниця, 27 червня
1/8 фіналу
Субота, 28 червня
Неділя, 29 червня
Понеділок, 30 червня
Вівторок, 1 липня
Середа, 2 липня
Чвертьфінали
П’ятниця, 4 липня
Субота, 5 липня
Півфінали
Вівторок, 8 липня - 22:00
Середа, 9 липня - 22:00
Фінал
Неділя, 13 липня - 22:00
Зазначимо, що на турнірі зіграють троє українських футболістів: голкіпер мадридського "Реала" Андрій Лунін, воротар "Бенфіки" Анатолій Трубін та захисник ФК "Лос-Анджелес" Артем Смоляков.
Тріумфатор цьогорічної Ліги чемпіонів - ПСЖ - лідер прогнозів Opta Supercomputer (18,5%). Французький клуб розглядається експертами як головний фаворит турніру.
Безпосередній конкурент парижан з імовірністю 17,8% за результатами моделювання Opta - англійський “Манчестер Сіті".
Мюнхенська “Баварія", міланський “Інтер", мадридський “Реал" і лондонський “Челсі", за прогнозом суперкомп’ютера, мають шанси на перемогу в КЧС від 8 до 13%.
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При написанні використовувалися наступні джерела: прес-служба “Суспільного", офіційний сайт ФІФА, дані Opta Analyst.