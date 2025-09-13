Где смотреть матчи сборной Украины на ЧМ-2025 по волейболу: полное расписание

Украина на чемпионате мира-2025

Для мужской сборной Украины это первенство станет третьим в истории и вторым подряд.

На предыдущем турнире в 2022 году "сине-желтые" впервые за 24 года пробились в четвертьфинал, где уступили сборной Словении.

В 2025-м украинская команда будет соревноваться в группе F, где ее соперниками стали Италия, Бельгия и Алжир.

Первый матч подопечные Угиса Крастиньша проведут против бельгийцев в воскресенье, 14 сентября.

Расписание матчей группового этапа (группа F)

14 сентября, 09:00 - Украина - Бельгия

14 сентября, 16:30 - Италия - Алжир

16 сентября, 09:00 - Украина - Алжир

16 сентября, 16:30 - Италия - Бельгия

18 сентября, 09:00 - Бельгия - Алжир

18 сентября, 16:30 - Италия - Украина

По две лучшие команды из каждой группы выходят в 1/8 финала.

Сенсация на старте: Турция обыграла Японию

Уже в первом туре произошла громкая неожиданность. Турция, которая занимает 16-ю позицию в мировом рейтинге, разгромила четвертую сборную мира Японию в трех сетах - 25:19, 25:23, 25:19.

Благодаря победе турки поднялись на 15-е место в обновленном рейтинге, сократив отставание от Украины до 9,14 балла. Япония же опустилась с четвертой строчки на седьмую.

Где смотреть чемпионат мира по волейболу

Все матчи будут транслироваться в Украине на платформах Общественного и "Киевстар ТВ". Эксклюзивно на "Киевстар ТВ" покажут 12 поединков, еще 19 матчей будут доступны на специальном pop-up канале.