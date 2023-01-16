ua ru
Пн, 16 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

ГБР нашло доказательства против заместителя мэра Херсона, являвшегося идеологом среди оккупантов

Новина українською →
Херсон, Понедельник 16 января 2023 15:27
ГБР нашло доказательства против заместителя мэра Херсона, являвшегося идеологом среди оккупантов Фото: ГБР нашло доказательства против заместителя мэра Херсона, который был идеологом среди оккупантов(Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Бывший заместитель мэра Херсона во время оккупации города стал идеологом среди местных захватчиков. Правоохранители провели обыски и нашли документы, которые станут неопровержимыми доказательствами в суде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ГБР.

"После российского вторжения мужчина вступил в должность так называемого "заместителя военно-гражданской администрации области" в незаконно созданном оккупационном органе во главе с известным предателем и коллаборантом Сальдо", - говорится в сообщении.

Правоохранители отметили, что он стал местным идеологом оккупантов и регулярно отчитывался перед кураторами за проделанную работу. ГБР обнаружило справку, где чиновник жалуется на засилье патриотически настроенных украинцев среди чиновников Херсонской области. Также коллаборант отчитывался об "увольнении" и "принятии на работу" людей, создании оккупационной пенсионной системы, выплате денег и организации работы почты. Бывший чиновник в своих обращениях постоянно благодарил РФ за "освобождение" и агитировал своих земляков к участию в фейковом "референдуме".

"Кроме того, ГБР изъяла документы по организации пропагандистских мероприятий, сценарию торжеств ко дню победы и дня России, символику РФ, георгиевские ленты, советские символы", - добавили правоохранители.

Решается вопрос о заочном сообщении ему о подозрении и объявлении в розыск.

Напомним, ранее Государственное бюро расследований (ДБР) задержало заместителя городского головы Херсона из команды гауляйтера Владимира Сальдо.

Как сообщалось, правоохранители сообщили о подозрении так называемой "заместительницы" Сальдо. Ею оказалась жительница Донецкой области.

Также в Житомирской области были арестованы активы предприятия, конечным бенефициаром которого является семья главного гауляйтера Херсонской области Владимира Сальдо. Компания занималась добычей и обработкой гранита.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Херсон ГБР Война в Украине
NEWS
Карта войны в Украине на 16 января: британская разведка обновила данные
Карта войны в Украине на 16 января: британская разведка обновила данные
DAILY
Закарпатье 24/7. Как живет единственный регион Украины, где нет комендантского часа
Мария Бунякинаспециально для РБК-Украина Закарпатье 24/7. Как живет единственный регион Украины, где нет комендантского часа