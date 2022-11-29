ГБР задержало заместителя мэра Херсона из команды Сальдо, перешедшего на сторону россиян

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ведомства.

"Работники ГБР задержали заместителя городского головы Херсона, который во время временной оккупации города работал на врага. Ему сообщено о подозрении в коллаборационизме", - говорится в сообщении.

Как рассказали в ГБР, до российского вторжения чиновник отвечал за вопросы деятельности исполнительных органов городского совета.

"После захвата Херсона он начал работать на захватчиков и отвечал за сферу жилищно-коммунального хозяйства. Он участвовал в организации работы предприятий жилищно-коммунальной сферы по российскому законодательству, отлаживал оккупационные системы взыскания с населения платежей за услуги ЖКХ", - добавляют в ведомстве.

Также, как стало известно, он готовил помещение для проведения фейкового референдума по статусу захваченных россиянами территорий.

Сотрудники ГБР задержали чиновника и сообщили ему о подозрении в пособничестве государству-агрессору (ч. 1 ст. 111-2 УК Украины). Санкции статьи предусматривают лишение свободы сроком до 12 лет. 29 ноября суд избрал задержанному меру пресечения - содержание под стражей.