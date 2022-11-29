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ГБР задержало заместителя мэра Херсона из команды Сальдо, перешедшего на сторону россиян

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Херсон, Вторник 29 ноября 2022 13:47
ГБР задержало заместителя мэра Херсона из команды Сальдо, перешедшего на сторону россиян Фото: ГБР задержало заместителя мэра Херсона из команды Сальдо (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Государственное бюро расследований (ГБР) задержало заместителя городского головы Херсона из команды гауляйтера Владимира Сальдо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ведомства.

"Работники ГБР задержали заместителя городского головы Херсона, который во время временной оккупации города работал на врага. Ему сообщено о подозрении в коллаборационизме", - говорится в сообщении.

Как рассказали в ГБР, до российского вторжения чиновник отвечал за вопросы деятельности исполнительных органов городского совета.

"После захвата Херсона он начал работать на захватчиков и отвечал за сферу жилищно-коммунального хозяйства. Он участвовал в организации работы предприятий жилищно-коммунальной сферы по российскому законодательству, отлаживал оккупационные системы взыскания с населения платежей за услуги ЖКХ", - добавляют в ведомстве.

Также, как стало известно, он готовил помещение для проведения фейкового референдума по статусу захваченных россиянами территорий.

Сотрудники ГБР задержали чиновника и сообщили ему о подозрении в пособничестве государству-агрессору (ч. 1 ст. 111-2 УК Украины). Санкции статьи предусматривают лишение свободы сроком до 12 лет. 29 ноября суд избрал задержанному меру пресечения - содержание под стражей.

Как сообщалось, правоохранители сообщили о подозрении так называемой "заместительнице" Сальдо. Ею оказалась жительница Донецкой области.

Также в Житомирской области арестовали активы предприятия, конечным бенефициаром которого является семья главного гауляйтера Херсонской области Владимира Сальдо. Компания занималась добычей и обработкой гранита.

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