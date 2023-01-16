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ДБР знайшло докази проти заступника мера Херсона, який був ідеологом серед окупантів

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Херсон, Понеділок 16 січня 2023 15:27
ДБР знайшло докази проти заступника мера Херсона, який був ідеологом серед окупантів Фото: ДБР знайшло докази проти заступника мера Херсона, який був ідеологом серед окупантів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Колишній заступник міського голови Херсона під час окупації міста став ідеологом серед місцевих загарбників. Правоохоронці провели обшуки та знайшли документи, що стануть неспростовними доказами у суді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ДБР.

"Після російського вторгнення чоловік обійняв посаду так званого "заступника військово-цивільної адміністрації області" у незаконно створеному окупаційному органі на чолі з відомим зрадником та колаборантом Сальдо", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці зазначили, що він став місцевим ідеологом окупантів та регулярно звітував перед кураторами за виконану роботу. ДБР виявило довідку, де посадовець бідкається щодо засилля патріотично налаштованих українців серед посадовців Херсонської області. Також колаборант звітував про "звільнення" та "прийняття на роботу" людей, створення окупаційної пенсійної системи, виплати грошей та організацію роботи пошти. Колишній посадовець у своїх зверненнях постійно дякував РФ за "визволення" та агітував своїх земляків до участі у фейковому "референдумі".

"Крім того, ДБР вилучила документи щодо організації пропагандистських заходів, сценарії урочистостей до дня перемоги та дня Росії, символіку РФ, георгіївські стрічки, радянські символи", - додали правоохоронці.

Наразі вирішується питання про заочне повідомлення йому про підозру та оголошення у розшук.

Нагадаємо, що раніше Державне бюро розслідувань (ДБР) затримало заступника міського голови Херсону з команди гауляйтера Володимира Сальдо.

Як повідомлялось, правоохоронці повідомили про підозру так званій "заступниці" Сальдо. Нею виявилась мешканка Донецької області.

Також в Житомирській області заарештували активи підприємства, кінцевим бенефіціаром якого є сім'я головного гауляйтера Херсонської області Володимира Сальдо. Компанія займалася видобутком та обробкою граніту.

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