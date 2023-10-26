ГБР пришло с обыском к и. о. мэра Чернигова, - источники

Об обысках сегодня утром написал лично Александр Ломако на своей странице в Facebook.

"Ломятся в квартиру с обыском. ГБР", - написал он.

По мнению исполняющего обязанности городского головы Чернигова, обыски, якобы, связаны с его публикацией в соцсети о трагедии в драмтеатре.

"Четко через день после моего поста о попытке городской военной администрации и ее главы Брижинского избежать ответственности за трагедию в Драмтеатре", - указал Ломако.

Отметим, что источники РБК-Украина в правоохранительных органах подтвердили факт обысков, но что именно стало причиной их пока не известно.

Ракетный удар по драмтеатру в Чернигове

Напомним, 19 августа этого года российские оккупанты нанесли ракетный удар по драмтеатру в Чернигове. В результате чего погибли семь человек, а еще 214 получили ранения.

Как стало известно, в тот трагический день в драмтеатре проходила выставка дронов. Как заявил глава Черниговской военной администрации Дмитрий Брижинский в интервью СМИ, он якобы не знал о формате выставки.

В свою очередь и.о. городского головы Чернигова Александр Ломако также утверждает, что мэрия не предоставляла никаких разрешений на проведение этого мероприятия.

Что интересно, 5 сентября в квартире Ломако уже проводились обыски. Тогда к нему пришли следователи СБУ. Но какими были результаты так и не сообщалось.

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