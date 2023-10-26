UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ДБР прийшло з обшуком до в. о. мера Чернігова, - джерела

Фото: в. о. мера Чернігова Олександр Ломако (facebook.com/lomakooleksandr)
Автор: Марія Кучерявець, Юлія Акимова

До виконувача обов'язків міського голови Чернігова Олександра Ломако прийшли з обшуками. Їх проводять працівники із Державного бюро розслідувань

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

Про обшуки сьогодні вранці написав особисто Олександр Ломако на своїй сторінці у Facebook.

"Ломляться до квартири з обшуком. ДБР", - написав він.

На думку виконувача обов'язків міського голови Чернігова, обшуки нібито пов’язані з його публікацією у соцмережі щодо трагедії в драмтеатрі.

"Чітко через день після мого посту про спробу міської військової адміністрації та її голови Брижинського уникнути відповідальності за трагедію в Драмтеатрі", - вказав Ломако.

Зазначимо, що джерела РБК-Україна у правоохоронних органах підтвердили факт обшуків, але що саме стало їх причиною поки не відомо.

Ракетний удар по драмтеатру в Чернігові

Нагадаємо, 19 серпня цього року російські окупанти завдали ракетного удару по драмтеатру в Чернігові. Внаслідок чого загинули семеро людей, а ще 214 отримали поранення.

Як стало відомо, того трагічного дня в драмтеатрі проходила виставка дронів. Як заявив голова Чернігівської військової адміністрації Дмитро Брижинський в інтерв'ю ЗМІ, він нібито не знав про формат виставки.

Своєю чергою в.о. міського голови Чернігова Олександр Ломако також стверджує, що мерія не надавала жодного дозволу на проведення цього заходу.

Що цікаво, 5 вересня у квартирі Ломако вже проводили обшуки. Тоді до нього завітали слідчі СБУ. Але якими були результати так і не повідомлялося.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЧернігівДБР