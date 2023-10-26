ДБР прийшло з обшуком до в. о. мера Чернігова, - джерела

Про обшуки сьогодні вранці написав особисто Олександр Ломако на своїй сторінці у Facebook.

"Ломляться до квартири з обшуком. ДБР", - написав він.

На думку виконувача обов'язків міського голови Чернігова, обшуки нібито пов’язані з його публікацією у соцмережі щодо трагедії в драмтеатрі.

"Чітко через день після мого посту про спробу міської військової адміністрації та її голови Брижинського уникнути відповідальності за трагедію в Драмтеатрі", - вказав Ломако.

Зазначимо, що джерела РБК-Україна у правоохоронних органах підтвердили факт обшуків, але що саме стало їх причиною поки не відомо.

Ракетний удар по драмтеатру в Чернігові

Нагадаємо, 19 серпня цього року російські окупанти завдали ракетного удару по драмтеатру в Чернігові. Внаслідок чого загинули семеро людей, а ще 214 отримали поранення.

Як стало відомо, того трагічного дня в драмтеатрі проходила виставка дронів. Як заявив голова Чернігівської військової адміністрації Дмитро Брижинський в інтерв'ю ЗМІ, він нібито не знав про формат виставки.

Своєю чергою в.о. міського голови Чернігова Олександр Ломако також стверджує, що мерія не надавала жодного дозволу на проведення цього заходу.

Що цікаво, 5 вересня у квартирі Ломако вже проводили обшуки. Тоді до нього завітали слідчі СБУ. Але якими були результати так і не повідомлялося.

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