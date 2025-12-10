ГБР подтвердило, что фигуранты "Мидас" посещали здание Бюро: что известно

Так, руководитель Управления внутреннего контроля ГБР Богдан Чобиток заявил, что факт посещения фигурантами расследования удалось обнаружить через уголовное производство.

"Нами было принято решение о возбуждении уголовного производства по факту совершения преступлений, предусмотренных статьей 365-368 УКУ. И в этих уголовных производствах целью была проверка информации о причастности работников Государственного бюро расследования к преступной деятельности, связанной с "Энергоатомом", - заявил Чобиток.

По его словам, следователям удалось установить факт пребывания фигурантов в административном здании Центрального аппарата ГБР. Также установлена цель, логика, основания и предмет обсуждения, по которым они посещали помещение. Кроме того, установлен круг лиц, с которыми они общались.

Руководитель Главного следственного управления ГБР Дмитрий Мирковец также отметил, что 27 дней назад началось уголовное производство, основная цель которого - это проверки относительно получения неправомерной выгоды работниками ГБР за предоставление информации о ходе расследования в отдельных уголовных производствах, связанных с "Энергоатомом", а также другими кейсами.

"По состоянию на сегодняшнее утро проведено более 90 следственных и процессуальных действий. В частности, допрошено 47 свидетелей, и это не только представители ГБР, но и другие люди, которые фигурируют в материалах, озвученных в СМИ относительно так называемой группировки под названием "Мидас", - отметил Мирковец.

По его словам, также осуществляется проверка информации, полученной от коллег из НАБУ. Кроме допросов, проведено 12 опознаний лиц по фотографиям, назначено 2 комплексные судебно-психологические, семантико-текстуальную экспертизы, проведены десятки обзоров видеозаписей судебных заседаний, которые были проведены в помещении ВАКС по рассмотрению ходатайств участниками организации, уличенными НАБУ.

"Мы установили факт посещения членов группы, разоблаченной коллегами из НАБУ, в помещении ГБР, и цель этого посещения и нашего работника, а также его руководителя подразделения, который осуществлял досудебное расследование в отдельном уголовном производстве", - добавил руководитель Главного следственного управления ГБР.

Мирковец добавил, что работники ГБР даже предоставили для осмотра мобильный телефон, в котором зафиксирована переписка с участниками преступной группы, которая содержит исключительно рабочий характер.

"Основная цель ГБР - это осуществление досудебного расследования уголовных производств, и, соответственно, любые рабочие встречи работников, любая рабочая коммуникация происходят именно с целью выполнения задач уголовного производства, отдельных уголовных производств", - подытожил он.

Также сообщается, что уголовное производство, по которому установлено посещение ГБР представителями преступной группы под названием "Мидас" в здании ГБР, еще продолжается.

В ГБР добавили, что ни один из сотрудников органа пока не привлечен к дисциплинарной ответственности. То есть все сотрудники ГБР, с кем могли общаться фигуранты дела "Мидас", продолжают работать.