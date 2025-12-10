ДБР підтвердило, що фігуранти "Мідас" відвідували будівлю Бюро: що відомо

Так, керівник Управління внутрішнього контролю ДБР Богдан Чобіток заявив, що факт відвідування фігурантами розслідування вдалось виявити через кримінальне провадження.

"Нами було прийнято рішення про порушення кримінального провадження по факту скоєння злочинів передбачених статтею 365-368 ККУ. І в цих кримінальних провадженнях було на меті перевірка інформації про причетність працівників Державного бюро розслідування до злочинної діяльності, пов'язаної з "Енергоатомом", - заявив Чобіток.

За його словами, слідчим вдалось встановити факт перебування фігурантів в адміністративній будівлі Центрального апарату ДБР. Також встановлена мета, логіка, підстави та предмет обговорення, по яким вони відвідували приміщення. Окрім того, встановлено коло осіб, з якими вони спілкувалися.

Керівник Головного слідчого управління ДБР Дмитро Мірковець також зазначив, що 27 днів тому розпочалось кримінальне провадження, основна мета якого – це перевірки щодо отримання неправомірної вигоди працівниками ДБР за надання інформації щодо перебігу розслідування в окремих кримінальних провадженнях, пов’язаних із "Енергоатомом", а також іншими кейсами.

"Станом на сьогоднішній ранок проведено понад 90 слідчих і процесуальних дій. Зокрема, допитано 47 свідків, і це не тільки представники ДБР, а й інші люди, які фігурують у матеріалах, озвучених у ЗМІ щодо так званого угруповання під назвою "Мідас", - зазначив Мірковець.

За його словами, також здійснюється перевірка інформації, отриманої від колег з НАБУ. Крім допитів, проведено 12 впізнань осіб за фотографіями, призначено 2 комплексні судово-психологічні, семантико-текстуальну експертизи, проведено десятки оглядів відеозаписів судових засідань, які були проведені у приміщенні ВАКС щодо розгляду клопотань учасниками організації, викритими НАБУ.

"Ми встановили факт відвідування членів групи, викритої колегами з НАБУ, в приміщенні ДБР, і мету цього відвідування і нашого працівника, а також його керівника підрозділу, який здійснював досудове розслідування в окремому кримінальному провадженні", - додав керівник Головного слідчого управління ДБР.

Мірковець додав, що працівники ДБР навіть надали для огляду мобільний телефон, у якому зафіксовано листування з учасниками злочинної групи, яке містить виключно робочий характер.

"Основна мета ДБР – це здійснення досудового розслідування кримінальних проваджень, і, відповідно, будь-які робочі зустрічі працівників, будь-яка робоча комунікація відбуваються саме з метою виконання завдань кримінального провадження, окремих кримінальних проваджень", - підсумував він.

Також повідомляється, що кримінальне провадження, по якому встановлено відвідування ДБР представниками злочинної групи під назвою "Мідас" у будівлі ДБР, ще триває.

У ДБР додали, що жоден зі співробітників органу поки що не притягнутий до дисциплінарної відповідальності. Тобто всі співробітники ДБР, з ким могли спілкуватись фігуранти справи "Мідас", продовжують працювати.