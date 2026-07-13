Не дають групу інвалідності. Як оскаржити висновок медиків, щоб рішення переглянули

Висновки медичних комісій ЕКОПФО часто викликають питання у пацієнтів, які розраховують на чесну оцінку свого здоров'я. Висновок комісії можна оскаржити, але багато хто з різних при чин вирішує цим просто не займатися.

Які реальні часові рамки процедури, чому сам лише діагноз більше не є головним фактором та як правильно діяти, - розповів у коментарі РБК-Україна адвокат об'єднання адвокатів "Актум" Рустам Нурієв .

Головне: Шанс на успіх . За наявності об'єктивних медичних підстав понад 90% рішень комісії можна успішно оскаржити.

. За наявності об'єктивних медичних підстав понад 90% рішень комісії можна успішно оскаржити. Часові рамки . Процедура апеляції та перегляду справи зазвичай триває від 1 до 3 місяців.

. Процедура апеляції та перегляду справи зазвичай триває від 1 до 3 місяців. Новий підхід до оцінки . Тепер ключову роль відіграє не лише діагноз, а реальна здатність людини до самообслуговування.

. Тепер ключову роль відіграє не лише діагноз, а реальна здатність людини до самообслуговування. Документи як докази . Успіх оскарження повністю залежить від чіткої фіксації всіх ускладнень ще до початку процедури.

. Успіх оскарження повністю залежить від чіткої фіксації всіх ускладнень ще до початку процедури. Оцінка функціональності. Комісія детально аналізує якість життя пацієнта, тому акцент треба робити на обмеженнях у побуті.

"В 90% випадків рішення можна оскаржити". Як це зробити

Оскарження медичних висновків в Україні вважають складним бюрократичним процесом, і чимало пацієнтів опускають руки ще на старті.

Проте адвокатська практика доводить протилежне: якщо у вас є всі потрібні докази, то юридично правильні дії приносять результат.

"Практика показує, що боятися цієї процедури не варто. Якщо у пацієнта дійсно є реальні медичні підстави, зафіксовані хвороби чи ускладнення, які комісія проігнорувала або оцінила поверхнево, то в 90% випадків таке рішення можна буде успішно оскаржити. Головне - мати залізобетонну документальну базу від профільних лікарів", - наголошує в розмові з РБК-Україна адвокат Рустам Нурієв.

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За словами юриста, втягуватися в цей процес однозначно варто, якщо висновок комісії прямо впливає на ваші права, статус чи можливість подальшого лікування.

Як зазначає експерт, будь-яка суперечка з медико-експертними органами вимагає від пацієнта витримки.

Процес не відбувається за кілька днів, адже передбачає витребування документів, подачу скарг та проведення повторних засідань.

"По часу весь цей процес може займати від одного до трьох місяців. Це середній термін, за який вдається пройти всі бюрократичні ланки та добитися перегляду справи чи призначення додатчного обстеження", - роз'яснює адвокат.

Враховуйте свій стан, не лише діагноз.

Медико-експертна система в Україні зазнала суттєвих трансформацій, і намагатися пройти оскарження за "старими лекалами" - це поширена помилка, яка веде до програшу.

Сьогодні оцінювання пацієнта відбувається комплексно: раніше процедура була іншою, і дивилися частіше на сам діагноз.

Тепер керівник та члени комісії дивляться не просто на назву хвороби в медичній картці, а на загальну якість життя людини і те, як вона змінилася.

"Зараз уся система працює за оновленим комплексним підходом, оцінювання йде зовсім не так, як раніше. Пацієнтам під час підготовки документів та спілкування з експертами варто обов'язково враховувати здатність до самообслуговування. Це один із ключових критеріїв. Саме на цьому комплексному аналізі функціональності організму зараз і будуються висновки", - каже Рустам Бейказович.