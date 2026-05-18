"Дайте нам немного времени": Еврокомиссия раскрыла последние три шага к кредиту Украине

До предоставления Украине кредита на 90 млрд евро осталось завершить работу над тремя документами. В целом переговоры о предоставлении Украине кредита от ЕС продвигаются успешно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Еврокомиссии Балажа Уйвари на брифинге в Брюсселе 18 мая.

Всего есть три документа, после завершения работы над которыми Украина должна получить кредит - меморандум о взаимопонимании, кредитное соглашение и поправки к украинскому плану.

По его словам, наибольший прогресс достигнут по меморандуму о взаимопонимании. Он опирается на три условия - наличие программы МВФ, проведение экономических реформ и соблюдение определенных политических условий. Программа МВФ у Украины уже есть.

"Мы еще не совсем готовы, но достигли значительного прогресса. Дайте нам немного времени, и тогда, надеюсь, очень скоро мы сможем дать вам окончательный зеленый свет по этому вопросу", - сказал Уйвари.