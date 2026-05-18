ua en ru
Пн, 18 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Економіка

"Дайте нам трохи часу": Єврокомісія розкрила останні три кроки до кредиту Україні

22:45 18.05.2026 Пн
2 хв
Переговори йдуть добре, але потрібно узгодити ще три документи
aimg Валерія Абабіна
"Дайте нам трохи часу": Єврокомісія розкрила останні три кроки до кредиту Україні Фото: речник Єврокомісії Балаж Уйварі (audiovisual.ec.europa.eu)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

До надання Україні кредиту на 90 млрд євро залишилося завершити роботу над трьома документами. Загалом переговори про надання Україні кредиту від ЄС просуваються успішно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Єврокомісії Балажа Уйварі на брифінгу у Брюсселі 18 травня.

Читайте також: ЄС може прив’язати частину допомоги Україні до нового податку на посилки, - Bloomberg

Загалом є три документи, після завершення роботи над якими Україна має отримати кредит - меморандум про взаєморозуміння, кредитна угода та поправки до українського плану.

За його словами, найбільшого прогресу досягнуто щодо меморандуму про взаєморозуміння. Він спирається на три умови - наявність програми МВФ, проведення економічних реформ та дотримання певних політичних умов. Програма МВФ в України вже є.

"Ми ще не зовсім готові, але досягли значного прогресу. Дайте нам трохи часу, і тоді, сподіваюся, дуже скоро ми зможемо дати вам остаточне зелене світло з цього питання", - сказав Уйварі.

Нагадаємо, 23 квітня Європейська рада схвалила надання Україні кредиту на 90 млрд євро. Його погашення планується здійснювати за рахунок репараційних виплат з боку РФ.

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що ЄС розраховує здійснити перші виплати вже цього тижня.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн раніше анонсувала надходження перших 6 млрд євро до України вже у поточному кварталі. Процес запуску кредиту тривалий час блокувала Угорщина - тодішній прем'єр Віктор Орбан відмовлявся підтримати фінансування через суперечку щодо нафтопроводу "Дружба".

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Новини
30 гривень за поїздку: у Києві хочуть кардинально переглянути тарифи на проїзд
30 гривень за поїздку: у Києві хочуть кардинально переглянути тарифи на проїзд
Аналітика
Заброньовані підприємства генерують 60% податків: інтерв’ю з Олексієм Соболевим
Ростислав Шаправський, Юрій Дощатов Заброньовані підприємства генерують 60% податків: інтерв’ю з Олексієм Соболевим