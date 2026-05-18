"Дайте нам трохи часу": Єврокомісія розкрила останні три кроки до кредиту Україні
До надання Україні кредиту на 90 млрд євро залишилося завершити роботу над трьома документами. Загалом переговори про надання Україні кредиту від ЄС просуваються успішно.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Єврокомісії Балажа Уйварі на брифінгу у Брюсселі 18 травня.
Загалом є три документи, після завершення роботи над якими Україна має отримати кредит - меморандум про взаєморозуміння, кредитна угода та поправки до українського плану.
За його словами, найбільшого прогресу досягнуто щодо меморандуму про взаєморозуміння. Він спирається на три умови - наявність програми МВФ, проведення економічних реформ та дотримання певних політичних умов. Програма МВФ в України вже є.
"Ми ще не зовсім готові, але досягли значного прогресу. Дайте нам трохи часу, і тоді, сподіваюся, дуже скоро ми зможемо дати вам остаточне зелене світло з цього питання", - сказав Уйварі.
Нагадаємо, 23 квітня Європейська рада схвалила надання Україні кредиту на 90 млрд євро. Його погашення планується здійснювати за рахунок репараційних виплат з боку РФ.
Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що ЄС розраховує здійснити перші виплати вже цього тижня.
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн раніше анонсувала надходження перших 6 млрд євро до України вже у поточному кварталі. Процес запуску кредиту тривалий час блокувала Угорщина - тодішній прем'єр Віктор Орбан відмовлявся підтримати фінансування через суперечку щодо нафтопроводу "Дружба".