ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Виключення з санкцій США для Nord Stream 2 AG може бути відкликано, - Держдеп

Новость на русском →
Вашингтон, Понеділок 07 червня 2021 19:31
Виключення з санкцій США для Nord Stream 2 AG може бути відкликано, - Держдеп Фото: держсекретар США Ентоні Блінкен (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Виключення з санкцій США для компанії-оператора газопроводу "Північний потік-2" Nord Stream 2 AG і його гендиректора може бути відкликано. Введення обмежень проти німецької компанії могло ускладнити відносини Вашингтона з Берліном.

Про це заявив глава Держдепартаменту США Ентоні Блінкен.

"Ми прийняли рішення про виключення з санкцій Nord Stream 2 AG і її гендиректора через національні інтереси. Воно може бути відкликано", - сказав Блінкен.

Глава Держдепу підкреслив, що коли адміністрація президента США Джо Байдена прийшла в Білий дім, будівництво газопроводу "Північний потік-2" було вже доконаним фактом. "Трубопровід був завершений фізично більш ніж на 90%. Крім того, введення санкцій проти німецької компанії могло ускладнити відносини США з Німеччиною", - уточнив він.

Блінкен зазначив, що тиждень тому були накладені санкції на ще 13 судів, які задіяні в прокладанні газопроводу.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін 6 червня заявив, що завершено укладання першої нитки "Північного потоку - 2".

Крім того, він заявив, що друга нитка російського газопроводу буде добудована протягом 1,5-2 місяців. При цьому Путін додав, що постачання газу по першій нитці "Північного потоку - 2" можуть початися приблизно через 10 днів.

На початку червня урядова делегація Німеччини вирушила в США для обговорення газопроводу "Північний потік-2". До складу делегації перемовників увійшли помічник канцлера Ангели Меркель із зовнішньополітичних питань Ян Хеккер і радник з економічних питань Ларс-Хендрік Реллер.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Сполучені Штати Америки Північний потік-2 Санкції
NEWS
Зеленський і Байден проведуть сьогодні телефонну розмову
Зеленський і Байден проведуть сьогодні телефонну розмову
DAILY
Межі дозволеного. Що дадуть ковід-сертифікати в Україні та ЄС
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Межі дозволеного. Що дадуть ковід-сертифікати в Україні та ЄС