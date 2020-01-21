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Трамп прибув на економічний форум у Давосі

Новини » Політика     21.01.2020 - 11:11
Трамп прибув на економічний форум у Давосі
Фото: Дональд Трамп (twitter.com/realDonaldTrump)

У Давосі відбудеться Всесвітній економічний форум

Президент США Дональд Трамп прибув у Давос на Всесвітній економічний форум. Про це повідомляє AFP.

Зазначимо, сьогодні, 21 січня, в Давосі стартує форум, в якому візьмуть участь президенти України, Росії, США та інших країн.

Головною темою Давоського форуму в цьому році стане формування капіталізму для всіх зацікавлених сторін. Форум відкриється вступним зверненням засновника ВЕФ Клауса Шваба.

У рамках традиційної щорічної зустрічі в Давосі буде дано старт двом глобальним ініціативам. Одна з ініціатив - глобальна освітня програма, яка дозволить навчити 1 млрд людей по всьому світу. Друга - висадка по всьому світу 1 млрд дерев.

Інформацію про те, що 22 січня на форумі буде президент України Володимир Зеленський повідомили в Офісі українського президента. У партії "Слуга народу" повідомили, що місця в готелях Давосу заброньовані для 17 парламентаріїв "СН": голові фракції Давида Арахамии, першому заступнику Олександру Корнієнко, заступнику Євгенії Кравчук, депутатам Дмитру Налухе, Святославу Юрашу, Єлизаветі Ясько.

Більше половини американців підтримали імпічмент Трампа, - опитування У Давосі стартує Всесвітній економічний форум
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