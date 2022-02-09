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Кулеба про позицію України щодо санкцій: Росію треба карати за порушення "Мінську"

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Україна, Середа 09 лютого 2022 11:09
Кулеба про позицію України щодо санкцій: Росію треба карати за порушення "Мінську" Фото: глава МЗС України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що санкції проти Росії потрібно застосовувати вже зараз. Вони повинні бути введені в дію за порушення Мінських угод.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС під час брифінгу.

Як зазначав Кулеба, зараз є шанси врегулювання ситуації дипломатичним шляхом і ті санкції, які були розроблені Євросоюзом,- це теж частина дипломатичного шляху. За його словами, ці санкції розроблені таким чином, щоб вони були застосовані у разі подальшої чи нової хвилі збройної ескалації, збройної агресії РФ проти України.

"Але позиція України в тому, що за останні роки РФ вдалася до грубих порушень міжнародного права та мінських домовленостей і за це її теж треба карати санкціями", - додав він.

У якості прикладу він навів масову паспортизацію громадян України, які проживають в ОРДЛО, що є "чітким грубим порушенням логіки мінський домовленостей".

"І хоча б за це певні санкції можна було застосувати і раніше і прямо зараз", - сказав міністр.

Нагадаємо, за даними видання Bloomberg, країни-учасниці Європейського союзу виступили проти відключення Росії від міжнародної міжбанківської системи SWIFT, що могло стати одним з елементів санкцій у разі вторгнення в Україну.

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