Суд викликав на допит фактичного керівника "Мотор Січі" у справі про арешти акцій компанії

Фото: "Мотор Січ" (wikimedia.org Freeman88)

На думку адвокатів, Богуслаєв допоможе встановити вплив кримінальної справи СБУ на поточний фінансовий стан підприємства

Арешт акцій "Мотор Січ" є безпрецедентним прикладом рейдерства на державному рівні. Таким чином, держава заморожує ситуацію на підприємстві у власних політичних інтересах.

Про це заявили адвокати компанії-акціонера АТ "Мотор Січ", коментуючи результати засідання Шевченківського районного суду Києва у вівторок, 8 вересня.

У ході судового процесу, адвокати повторно просили суд викликати в якості свідків ряд посадових осіб, зокрема міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруского, секретаря РНБО Олексія Данилова, главу АМКУ Ольгу Піщанськую, директора "Укробонпрома" Айвараса Абромавічюса, директора ДП "Івченко-Прогрес" Ігоря Кравченка, а також представників АТ "Мотор Січ" - директора підприємства В'ячеслава Богуслаєва і фінансового директора Віктора Луньова.

Слідчий суддя відмовила у виклику в суд представників державних органів, проте прийняла рішення викликати в якості свідка В'ячеслава Богуслаєва, почесного президента АТ "Мотор Січ", який де-факто керує підприємством протягом 30 років.

На думку адвокатів компанії-акціонера, показання фактичного керівника підприємства допоможуть встановити мотиви керівництва АТ "Мотор Січ" продати акції, а також зрозуміти поточний фінансовий стан підприємства через тривалу дію арешту акцій.

Юристи нагадали, що з моменту втручання СБУ в господарську діяльність АТ "Мотор Січ" у 2017 році і накладення першого арешту весь цей час спостерігається погіршення динаміки показників діяльності.

Зокрема, чистий фінансовий результат з близько 2,8 млрд грн у 2017 році зменшився до приблизно 0,6 млрд грн у 2020 році, також сьогодні показник реалізованої продукції знизився приблизно до 40% від значень 2017 року.

Адвокати компанії-акціонера наполягають, якщо арешт акцій на компанію не знімуть - це призведе до знищення українського промислового гіганта, замість заявленої державою спроби його зберегти.

Наступне судове засідання заплановане на 14 вересня.

Нагадаємо, 27 серпня Київський апеляційний суд відмовився знімати арешт з акцій АТ "Мотор Січ" і викликати на засідання представників органів влади. За словами адвокатів компанії-акціонера, держава тисне на власників акцій, а сам арешт суперечить чинному законодавству, матеріалам справи та здоровому глузду.

Раніше суддя Шевченківського райсуду Києва також визнала відсутність державних інтересів у справі "Мотор Січі".

4 вересня китайські інвестори з компанії Skyrizon направили українському уряду повідомлення про намір почати міжнародний арбітраж проти держави Україна з вимогою відшкодувати збиток у $3,5 млрд.