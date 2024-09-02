Август этого года вошел в пятерку самых теплых в истории Киева

Среднемесячная температура воздуха в августе 2024 года в Киеве равнялась 23,1 градуса тепла. Это на 2,7 градусов выше климатической нормы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральную геофизическую обсерваторию .

"В рейтинге самых теплых август 2024 года занял третье место", - говорится в сообщении.

По данным климатологов, за месяц в столице было зафиксировано четыре температурных рекорда, пришедшихся на период с 25 по 27 августа. Самым жарким за время проведения наблюдений остается август 2010 (24,6 градусов).

Холоднее всего в столице было 14 августа, когда минимальная температура под утро снизилась до +13,4 градусов, а самое теплое - 20 августа, когда максимальная температура после полудня достигла 35,5 градусов.

Осадков по проспекту Науки, 37 выпало 24 мм, или 43% климатической нормы. Август этого года вошел в двадцатку самых сухих с 1891 года в столице.

Летняя жара 2024 года

Напомним, июль 2024 года также вошел в пятерку самых жарких в истории Киева Среднемесячная температура воздуха июля в Киеве составила 24,3 градуса тепла, что выше климатической нормы на 3,0 градуса.

По прогнозу синоптиков, Европу ожидает необычно теплое начало сентября после лета с аномальной жарой и засухой на юго-востоке континента. В начале месяца на материке ожидается температура на 5-8 градусов выше 30-летнего среднего значения. Особенно тепло будет на юге Германии, на Балканах, Украине и странах Балтии.