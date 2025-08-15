RU

Встреча Трампа и Путина Доброполье Война в Украине

Дата победы над большевиками: Туск назвал 15 августа хорошим днем для переговоров с РФ

Фото: премьер-министр Польши Дональд Туск (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Премьер-министр Польши Дональд Туск считает 15 августа хорошим днем для переговоров с РФ, ведь именно в этот день 105 лет назад Польша остановила наступление большевиков на Европу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Туска в соцсети X (Twitter).

По словам Туска, 15 августа - хороший день для переговоров с Россией о войне и мире.

"В этот день, 105 лет назад, во время Варшавской битвы, Красная Армия остановила свое наступление на Европу. К счастью, мы не знали, что Россия "непобедима" - и мы их победили. Мир через силу, ничего больше, - подчеркнул польский премьер.

Варшавская битва 1920 года

Это ключевой эпизод польско-советской войны 1919-1921 годов, который происходил в августе 1920 года и завершился победой Польши.

Битва началась на подступах к Варшаве, когда Красная Армия пыталась прорваться вглубь Европы после революционной экспансии советской России.

Польские войска под командованием Юзефа Пилсудского организовали оборону столицы и контрнаступление, которое стало известно как "чудо на Висле".

15 августа 1920 года польская армия начала решающее контрнаступление, позволившее остановить советский прорыв и нанести серьезное поражение большевистским войскам.

Благодаря успеху в Варшавской битве Польша смогла обеспечить свою независимость и помешать распространению советской революции в Центральной и Западной Европе.

 

Саммит на Аляске и праздник в Польше

Сегодня, 15 августа, лидеры США Дональд Трамп и РФ Владимир Путин встретятся на Аляске, чтобы обсудить возможное завершение войны РФ против Украины.

Однако накануне встречи большинство американцев не верят в способность президента Дональда Трампа принять мудрое решение относительно войны между Россией и Украиной.

Что интересно, на прошлой неделе премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что война России против Украины может быть заморожена вскоре. По его словам, это может произойти "скорее раньше, чем позже".

Кстати, сегодня 15 августа в Польше отмечают важный государственный праздник - День польского войска.

Подробнее о происхождении праздника и его традициях, - читайте в материале РБК-Украина.

Дональд ТускРоссийская ФедерацияПольшаВстреча Трампа и Путина