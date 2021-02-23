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Держава долучиться до будівництва двох мостів у Києві, - ОП

Новость на русском → Вівторок 23 лютого 2021 02:58
Держава долучиться до будівництва двох мостів у Києві, - ОП Фото: Кирило Тимошенко (president.gov.ua)
Автор: Инна Собора

Державне агентство автомобільних доріг України "Укравтодор" долучиться до добудови Подільсько-Воскресенського мосту в Києві. Також держава візьме участь у будівництві транспортної розв'язки на Дарницькому мосту.

Про це заявив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко в ефірі "Свободи слова" на ICTV.

За його словами, місцева влада не виконує своїх зобов'язань по будівництву мостів у Києві.

"Ми зараз почнемо з Дарницького мосту, робитимемо розв'язку, щоб полегшити життя киян. Якщо місцева влада тільки обіцяє, просить гроші у держави та нічого не робить, значить, ми будемо самі це робити", - заявив Тимошенко.

Він зазначив, що займатися будівництвом Подільсько-Воскресенського мосту та Дарницького мосту буде "Укравтодор".

Раніше повідомлялося, що Україна має намір побудувати міст через Дністер в Молдову за гроші державного бюджету.

Нагадаємо, у минулому році Укравтодор" почав перевірку мостів. Під час дослідження третини всіх українських мостів показало, що лише 2% з них знаходяться в справному стані.

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