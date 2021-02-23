Держава долучиться до будівництва двох мостів у Києві, - ОП
Державне агентство автомобільних доріг України "Укравтодор" долучиться до добудови Подільсько-Воскресенського мосту в Києві. Також держава візьме участь у будівництві транспортної розв'язки на Дарницькому мосту.
Про це заявив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко в ефірі "Свободи слова" на ICTV.
За його словами, місцева влада не виконує своїх зобов'язань по будівництву мостів у Києві.
"Ми зараз почнемо з Дарницького мосту, робитимемо розв'язку, щоб полегшити життя киян. Якщо місцева влада тільки обіцяє, просить гроші у держави та нічого не робить, значить, ми будемо самі це робити", - заявив Тимошенко.
Він зазначив, що займатися будівництвом Подільсько-Воскресенського мосту та Дарницького мосту буде "Укравтодор".
Раніше повідомлялося, що Україна має намір побудувати міст через Дністер в Молдову за гроші державного бюджету.
Нагадаємо, у минулому році Укравтодор" почав перевірку мостів. Під час дослідження третини всіх українських мостів показало, що лише 2% з них знаходяться в справному стані.