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Україна побудує міст через Дністер в Молдову за свій рахунок

Київ, Понеділок 18 січня 2021 14:42
Україна побудує міст через Дністер в Молдову за свій рахунок
Фото: Ігор Жовква (theoutlook com ua)
Автор: РБК-Україна

Україна має намір побудувати міст через Дністер в Молдову за гроші державного бюджету. Домовленість про будівництво мосту було досягнуто під час візиту президента Молдови Майї Санду.

Про це в інтерв'ю tsn.ua заявив заступник голови Офісу президента Ігор Жовква.

За його словами, міст через Дністер буде побудований в районі Ямполя Вінницької області.

"Фінансування будівництва цього мосту буде здійснюватися за рахунок державного бюджету України. Зазначу, будівництво всього мостового переходу здійснюється за рахунок України", - зазначив Жовква.

Крім того, буде побудована магістраль, яка з'єднає Київ та Кишинів. "Укравтодор" вже працює над забезпеченням фінансування дороги, яка дозволить дістатися з однієї столиці до іншої за п'ять годин.

При цьому більшу частину магістралі вже побудовано чи відновлено. Молдова буде добудовувати свою частину.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна і Молдова хочуть побудувати міст через Дністер.

Зазначимо, молдавський президент Майя Санду пропонує створити "коло довіри" Румунія-Молдова-Україна.

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