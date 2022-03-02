Чотири російські літаки порушили повітряний простір Швеції
Чотири винищувачі Росії 2 березня порушили повітряний простір Швеції. На перехоплення вилетіли шведські Jas 39 Gripen.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Збройних сил Швеції.
По два російських Су-24 і Су-27 порушили повітряний простір Швеції на схід від острова Готланд. По тривозі Швеція підняла в небо свої винищувачі. Вони лише задокументували інцидент, оскільки росіяни швидко полетіли геть.
"Це демонструє, що наша готовність хороша. Ми були на місці, щоб захистити територіальну цілісність і кордони Швеції. Ситуація була під повним нашим контролем", – заявив командувач шведських ВПС Карл-Йоган Едстрьом.
Він також додав, що Стокгольм серйозно ставиться до події на фоні вторгнення РФ до України. Дії російських військово-повітряних сил Едстрьом назвав "непрофесійними та безвідповідальними".
До слова, президент Франції Макрон пояснив збереження контактів із Путіним навіть після вторгнення до України.
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