Чотири російські літаки порушили повітряний простір Швеції

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Збройних сил Швеції .

По два російських Су-24 і Су-27 порушили повітряний простір Швеції на схід від острова Готланд. По тривозі Швеція підняла в небо свої винищувачі. Вони лише задокументували інцидент, оскільки росіяни швидко полетіли геть.

"Це демонструє, що наша готовність хороша. Ми були на місці, щоб захистити територіальну цілісність і кордони Швеції. Ситуація була під повним нашим контролем", – заявив командувач шведських ВПС Карл-Йоган Едстрьом.

Він також додав, що Стокгольм серйозно ставиться до події на фоні вторгнення РФ до України. Дії російських військово-повітряних сил Едстрьом назвав "непрофесійними та безвідповідальними".