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Мінооборони почали формувати підрозділи з іноземних добровольців

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Київ, Четвер 03 березня 2022 01:58
Мінооборони почали формувати підрозділи з іноземних добровольців Фото: Почали формувати "іноземний легіон" (www.gettyimages.com)
Автор: RBC.UA

В Україні почали формувати "Іноземний легіон". Тисячі іноземних добровольців стануть пліч-о-пліч з українськими військовими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника міністра оборони України.

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що почали формуватися спеціальні підрозділи "Іноземного легіону".

Тисячі іноземних добровольців виявили бажання стати пліч-о-пліч з українськими військовими ля того, щоб захистити світ від путінської агресії.

Нагадаємо, що в Україні створено координаційний штаб із гуманітарних та соціальних питань.

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