Мінооборони почали формувати підрозділи з іноземних добровольців
Фото: Почали формувати "іноземний легіон" (www.gettyimages.com)
В Україні почали формувати "Іноземний легіон". Тисячі іноземних добровольців стануть пліч-о-пліч з українськими військовими.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника міністра оборони України.
Заступник міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що почали формуватися спеціальні підрозділи "Іноземного легіону".
Тисячі іноземних добровольців виявили бажання стати пліч-о-пліч з українськими військовими ля того, щоб захистити світ від путінської агресії.
Нагадаємо, що в Україні створено координаційний штаб із гуманітарних та соціальних питань.
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