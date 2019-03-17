Дані самописців Boeing вказали на схожість авіакатастроф в Ефіопії і Індонезії

Самописці розшифрували експерти BEA з Франції

Данные, полученные с бортовых самописцев после авиакатастрофы Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии, указывают на сходство крушения Boeing в Индонезии в октябре 2018 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Министр транспорта Эфиопии Дагмавит Могес отметил, что было отмечено четкое сходство между рейсом Ethiopian Airlines 302 и индонезийским авиаперевозчиком Lion Air 610.

РБК-Украина писало, что Французское Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации (BEA) передало Эфиопии данные языкового (CVR) и параметрического (FDR) самописцев пассажирского самолета Boeing 737 MAX 8, который потерпел крушение 10 марта.

Напомним, 10 марта, вскоре после взлета из аэропорта Аддис-Абебы разбился Boeing 737 MAX 8. Эта катастрофа стала второй для новой модели Boeing после аналогичной авиакатастрофы в Индонезии в октябре 2018 года, в которой погибли 189 человек. В результате аварии в Эфиопии погибли 157 человек, среди погибших наибольшее число граждан Кении и Канады.

Ранее компания Boeing прекратила поставки самолетов модели 737 MAX. Так, по словам источников Reuters в авиационной отрасли, Boeing временно заморозили поставки самолетов 737 MAX. В то же время производство данной модели продолжается.

По данным Reuters, Boeing производит 52 авиалайнера на месяц, но сколько из них составляет семейство Boeing 737 MAX - не указывается.