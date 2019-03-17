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Франція відправила Ефіопії дані другого самописця Boeing

Новини » Надзвичайні події    17.03.2019 - 18:48
Франція відправила Ефіопії дані другого самописця Boeing
Ілюстративне фото (flickr com)

Експерти завершили технічні роботи з даними мовного і параметричного самописців

Французьке Бюро з розслідування і аналізу безпеки цивільної авіації (BEA) передало Ефіопії дані параметричного самописця пасажирського літака Boeing 737 MAX 8, який зазнав аварії 10 березня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter бюро. 

Як зазначається, експерти завершили технічні роботи з даними мовного (CVR) і параметричного (FDR) самописців.

"BEA успішно завантажило дані FDR і передало їх ефіопській слідчій групі", - сказали в бюро. Дані мовного самописця відправили в Ефіопію напередодні.

Франція відправила Ефіопії дані другого самописця BoeingНагадаємо, раніше повідомлялося, що у Франції експерти Бюро з розслідування і аналізу безпеки цивільної авіації (BEA) успішно витягли дані з мовного самописця літака Boeing 737 MAX 8, який розбився в Ефіопії.

РБК-Україна писало, що 10 березня, незабаром після зльоту з аеропорту Аддіс-Абеби розбився Boeing 737 MAX 8. Ця катастрофа стала другою для нової моделі Boeing після аналогічної авіакатастрофи в Індонезії в жовтні 2018 року. В результаті аварії загинули 157 осіб, серед загиблих найбільше число громадян Кенії і Канади.

Після авіакатастрофи польоти літаків цієї моделі заборонили у багатьох країнах світу, зокрема в країнах ЄС, а також в США, Україні, Росії. Польоти можуть відновити тільки після завершення розслідування. 

Стали відомі деталі переговорів диспетчера і пілота Boeing перед катастрофою ДНК-експертиза жертв авіакатастрофи в Ефіопії займе до 6 місяців
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