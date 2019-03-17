Експерти успішно витягли дані з бортового самописця Boeing

Фото: місце аварії (foxnews.com)

Дані з самописця передали слідчій групі з Ефіопії

У Франції експерти Бюро з розслідування і аналізу безпеки цивільної авіації (BEA) успішно витягли дані з мовного самописця звалився в Ефіопії літака Boeing 737 MAX 8. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення BEA в Twitter.

Повідомляється, що дані самописця передали слідчій групі з Ефіопії. BEA зазначає, що її експерти не ознайомилися з аудіозаписами.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що перед катастрофою пасажирського лайнера, на борту якого знаходилися 157 осіб, пілот літака просив у диспетчера дозволу на швидкий набір висоти.

Літак Ефіопських авіаліній зазнав аварії в неділю, 10 березня, незабаром після зльоту з аеропорту Аддіс-Абеби. Це катастрофою стало другим для нової моделі Boeing після аналогічної авіакатастрофи в Індонезії в жовтні 2018 року. В результаті аварії загинули 157 осіб, серед загиблих найбільше число громадян Кенії і Канади.

Після авіакатастрофи ряд країн призупинили польоти для літаків Boeing 737 MAX.